Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон

Американский телеканал Cartoon Network не заказал производство четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом рассказал в твиттере один из создателей мультсериала Дэн Хармон.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, когда наконец будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей».