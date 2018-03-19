Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон

Дэн Хармон
09:35, 19 марта 2018
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Американский телеканал Cartoon Network не заказал производство четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом рассказал в твиттере один из создателей мультсериала Дэн Хармон.

Отвечая на вопрос одного из пользователей, когда наконец будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей».

Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, насчитывающий 31 эпизод, выходил на Cartoon Network с декабря 2013 года. В России его транслирует телеканал 2×2. Третий сезон «Рика и Морти» был представлен в 2017 году.
Создатели шоу занимаются и побочными проектами с участием героев сериала. Так, например, 16 марта на Adult Swim был выпущен музыкальный клип группы Run The Jewels, по сути представляющий собой новый эпизод сериала.

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