Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон
Американский телеканал Cartoon Network не заказал производство четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом рассказал в твиттере один из создателей мультсериала Дэн Хармон.
Отвечая на вопрос одного из пользователей, когда наконец будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей».
I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE— Dan Harmon (@danharmon) March 17, 2018
Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, насчитывающий 31 эпизод, выходил на Cartoon Network с декабря 2013 года. В России его транслирует телеканал 2×2. Третий сезон «Рика и Морти» был представлен в 2017 году.
Создатели шоу занимаются и побочными проектами с участием героев сериала. Так, например, 16 марта на Adult Swim был выпущен музыкальный клип группы Run The Jewels, по сути представляющий собой новый эпизод сериала.