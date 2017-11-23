Создатели «Рика и Морти» выпустили трогательную короткометражку ко Дню благодарения

Создатели мультсериала «Рик и Морти» выпустили короткометражку ко Дню благодарения. Ролик посвящен мистеру Жопосранчику — давнему другу семьи Смитов и Рика Санчеза.

По сюжету, мистер Жопосранчик заканчивает смотреть серию «Рика и Морти» и достает фотоальбом, в котором запечатлена вся его жизнь — школа, университет, свадьба, рождение ребенка, смерть любимого кота. В ролике много отсылок к поп-кульутре. Например, в альбоме появляется снимок беременной жены мистера Жопосранчика в образе Бейонсе, а кот и пес похожи на героев мультсериала «Котопес».