Мистер Мисикс из «Рика и Морти» вернулся в московское метро. Теперь он призывает уступать места беременным и пожилым

В одном из вагонов московского метро кто-то заменил стандартные наклейки с призывом быть вежливыми и уступать друг другу места — вместо обычных человечков на них изображен Мистер Мисикс из мультсериала «Рик и Морти».

Наклейки заметила 25 октября москвичка Евгения Бармина. По ее словам, Мистер Мисикс был в составе, который ехал по Замоскворецкой «зеленой» линии.

На наклейках персонаж «Рика и Морти» изображает пожилого и беременного пассажира, а также инвалида и человека с ребенком.

Кто наклеил Мистера Мисикса, неизвестно. В комментариях под постом Барминой некоторые предполагают, что это инициатива московских властей — и возмущаются, что на это были потрачены бюджетные деньги.

По внешнему виду Мистер Мисикс на наклейках похож на барельеф с этим персонажем, который неизвестные разместили летом 2017 года на станции «Белорусская». Тогда его быстро сняли.