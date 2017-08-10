Мистер Мисикс на пицца-стуле: на «Белорусской» появился барельеф по «Рику и Морти» (но его уже убрали)

Пользователи фейсбука 8 августа заметили на станции «Белорусская» кольцевой линии московского метро необычный барельеф: странное существо сидело на стуле из куска пиццы.

На станции метро “Белорусская»-кольцевая некий шутник налепил на гипсовый барельеф колонны сидящего на табуретке смеющег... Опубликовано Денисом Михальским 9 августа 2017 г.

Как оказалось, на барельефе изображен Мистер Мисикс, герой мультсериала «Рик и Морти». Кресло из пиццы — это тоже отсылка к «Рику и Морти». В сериале существует вселенная, где телефоны — это живые существа, люди используются как средство связи, а вместо кресел — пицца.

Кто автор барельефа, неизвестно. Главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков призвал убрать скульптуру с колонны. По его мнению, это «бездарно, плохо, нехорошо, непрофессионально».

10 августа сотрудники метро демонтировали Мистера Мисикса. В метрополитене выясняют, как неизвестному художнику удалось установить барельеф.