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Начался третий сезон «Рика и Морти» Что мы узнали из первой серии

1 апреля вышла первая серия третьего сезона мультсериала о безумном профессоре и его внуке «Рик и Морти». Ранее создатели сериала сообщали, что премьера третьего сезона откладывается. А также дразнили фанатов промороликами, которые становились недоступны через некоторое время после публикации. Неудивительно, что поклонники приняли новость о старте третьего сезона за первоапрельскую шутку. «Медуза» посмотрела первую серию и рассказывает, что случилось с Риком и Морти.

Осторожно, спойлеры!