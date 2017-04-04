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Начался третий сезон «Рика и Морти» Что мы узнали из первой серии
1 апреля вышла первая серия третьего сезона мультсериала о безумном профессоре и его внуке «Рик и Морти». Ранее создатели сериала сообщали, что премьера третьего сезона откладывается. А также дразнили фанатов промороликами, которые становились недоступны через некоторое время после публикации. Неудивительно, что поклонники приняли новость о старте третьего сезона за первоапрельскую шутку. «Медуза» посмотрела первую серию и рассказывает, что случилось с Риком и Морти.
Осторожно, спойлеры!
Больше всего фанаты сериала обсуждают соус терияки из «Макдональдса», выпущенный в 1998 году к премьере мультфильма «Мулан» (его также называли сычуаньским соусом). Как оказалось, этот соус — самая настоящая страсть Рика. И он пообещал найти его, даже если ему потребуется потратить на его поиски 9 сезонов или 97 лет. Уже появилась петиция с требованием вернуть его в меню «Макдональдса», а на Ebay продают баночки из-под соуса за баснословные суммы.
Главным событием серии The Rickshank Rickdemption стало освобождение Рика из галактической тюрьмы. В названии эпизода обыгрывается оригинальное название фильма «Побег из Шоушенка» — The Shawshank Redemption.
Кроме освобождения Рика в серии произошли и другие немаловажные события. Профессор смело разделался с легионом своих двойников из других измерений, а также нажатием одной кнопки разрушил галактическую федерацию, захватившую значительную часть Вселенной и терроризировавшую людей. Кроме того, Джерри Смит, отец Морти, объявил о разводе, не стерпев возвращения Рика.
Создатели «Рика и Морти» намекнули, что следующая серия выйдет летом. «Рик свободен, но новых приключений не будет до лета», — говорится в официальном аккаунте сериала в твиттере. Точные даты не сообщаются.