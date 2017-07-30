McDonaldʼs прислал создателю «Рика и Морти» канистру сычуаньского соуса из параллельной вселенной, где всегда 1998 год

Сеть ресторанов McDonaldʼs прислала создателю анимационного сериала «Рик и Морти» Джастину Ройленду канистру сычуаньского соуса терияки, который не выпускается с 1998 года. О соусе не раз шутили в «Рике и Морти», он составляет важную часть сюжета сериала: именно сычуаньский соус Рик называет целью своих путешествий во времени и пространстве.

Посылка от McDonaldʼs упакована в контейнер с надписью «Измерение C-1998-M». В письме, которые Ройленд нашел в посылке, говорится:

«Джастин.

Мы наконец сделали это. Ушло несколько месяцев, но мы достали немного сычуаньского соуса.

Не будем углубляться в физику, но, оказывается, измерение C-1998-M — это измерение, в котором всегда 1998 год. Каждый день — 1998-й. Никаких смартфонов, никаких соцсетей. Это странное, пугающее место. Но у них там сычуаньский соус в обычном меню.

Так что вот мы вернулись с драгоценным грузом — небольшим количеством сычуанского соуса и еще несколькими сувенирами из измерений, в которые мы попали по дороге.

Мы хотели бы достать больше соуса, но очень опасно держать открытым портал в такое измерение. Задумайся об этом. Если бы ты знал, что в 2017-м у McDonaldʼs будет меню завтраков целый день, хотел бы ты остаться в 1998-м? Конечно нет. Если бы мы его оставили открытым, то повсюду были бы ожерелья из ракушек, панамы (они и так вернулись — прим. „Медузы“) и бойз-бэнды. Слишком рисковано даже ради такого вкусного соуса, как этот.

Несколько счастливых поклонников [соуса] тоже получат бутылки, но первая из этого измерения — для тебя».