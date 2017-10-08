Фанатам «Рика и Морти» не хватило сычуаньского соуса в McDonaldʼs. Пришлось вызывать полицию

В заведениях быстрого питания McDonaldʼs в США на один день появился в продаже сычуаньский соус терияки, которому была посвящена первая серия третьего сезона мультсериала «Рик и Морти». Соус прилагался к закуске из курицы и продавался только в ограниченном количестве заведений в США.

Всем соуса не хватило: в некоторых ресторанах было буквально несколько десятков коробочек, в других его вообще не завезли, а продавцы об акции ничего не знали, хотя адреса этих заведений были в списке ресторанов с сычуаньским соусом, пишет The Guardian.

У нескольких заведений фанаты «Рика и Морти» устроили акции протеста с требованием дать им желанный соус. В одном из них собрались более тысячи человек, которые стали скандировать требование выдать им обещанный соус.

Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln — Ian 👻💀👽 Sikes (@ianjsikes) October 7, 2017

В городе Веллингтон во Флориде для усмирения негодующей толпы пришлось даже вызывать полицию. В этом «Макдональдсе» им пообещали соус и попросили заранее купить куриную закуску, но затем не выполнили обещание по неназванным причинам.

Отдельным счастливчикам соус все же достался.

Yooo @RickandMorty, I got the first #SzechuanSauce in the state and I'm scared to open it 😭@McDonalds pic.twitter.com/FFj6YpmcJu — Lindsey Bartlett (@lindseybartlett) October 6, 2017

Сычуаньский соус появился в McDonaldʼs в 1998 году в рамках рекламной кампании диснеевского мультфильма «Мулан». Тогда он прилагался к куриным наггетсам. В первой серии третьего сезона «Рика и Морти» поиски соуса называются главной причиной путешествий ученого Рика по параллельным вселенным.

В июле 2017 года McDonaldʼs прислал создателям «Рика и Морти» канистру сычуаньского соуса. В сети ресторанов утверждали, что достали соус из параллельной вселенной, где всегда 1998 год.