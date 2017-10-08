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Фанатам «Рика и Морти» не хватило сычуаньского соуса в McDonaldʼs. Пришлось вызывать полицию

Meduza
09:32, 8 октября 2017

В заведениях быстрого питания McDonaldʼs в США на один день появился в продаже сычуаньский соус терияки, которому была посвящена первая серия третьего сезона мультсериала «Рик и Морти». Соус прилагался к закуске из курицы и продавался только в ограниченном количестве заведений в США.

Всем соуса не хватило: в некоторых ресторанах было буквально несколько десятков коробочек, в других его вообще не завезли, а продавцы об акции ничего не знали, хотя адреса этих заведений были в списке ресторанов с сычуаньским соусом, пишет The Guardian.

У нескольких заведений фанаты «Рика и Морти» устроили акции протеста с требованием дать им желанный соус. В одном из них собрались более тысячи человек, которые стали скандировать требование выдать им обещанный соус.

Злая толпа скандирует «Мы хотим соус», а полиция требует от них отступить. 1000 с лишним человек собрались ради соуса, но в «Макдональдсе» было только 70 соусов

В городе Веллингтон во Флориде для усмирения негодующей толпы пришлось даже вызывать полицию. В этом «Макдональдсе» им пообещали соус и попросили заранее купить куриную закуску, но затем не выполнили обещание по неназванным причинам.

Отдельным счастливчикам соус все же достался.

Сычуаньский соус появился в McDonaldʼs в 1998 году в рамках рекламной кампании диснеевского мультфильма «Мулан». Тогда он прилагался к куриным наггетсам. В первой серии третьего сезона «Рика и Морти» поиски соуса называются главной причиной путешествий ученого Рика по параллельным вселенным.

В июле 2017 года McDonaldʼs прислал создателям «Рика и Морти» канистру сычуаньского соуса. В сети ресторанов утверждали, что достали соус из параллельной вселенной, где всегда 1998 год.

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