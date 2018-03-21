«Hello, Galochka?»: художник превращает советские фильмы в аниме

Российский художник Дмитрий Грозов работает над проектом Animotion, в котором перерисовывает кадры из известных фильмов в стиле аниме. Несколько работ Грозов посвятил советским картинам — «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке» и другим.

Как рассказал Грозов изданию TJournal, проект начинался как шутка — художник планировал сделать серию из двух-трех работ. Сейчас в Animotion более 80 работ.

«Бриллиантовая рука»

«Любовь и голуби»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Кавказская пленница»

Помимо кадров из советских фильмов в серии есть рисунки по «Пятому элементу», «Чужому» и новому «Бегущему по лезвию». Художник отмечает, что источником вдохновения становятся его любимые фильмы.

«Бегущий по лезвию 2049»

«Пятый элемент»