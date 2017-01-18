В рассекреченных документах ЦРУ оказались советские анекдоты. На английском языке

«Медуза» обнаружила рассекреченный документ ЦРУ с подборкой советских анекдотов на английском языке. Известно, что материал готовился для замглавы управления, но с какой целью собирались анекдоты, не сообщается. В документ попали как популярные, так и малоизвестные анекдоты.

Вот несколько из них:

«Мужчина заходит в магазин и спрашивает: "У вас нет мяса?". "Ну что вы! — отвечает продавщица, — у нас нет рыбы. А мяса нет в магазине напротив"».

«Американец рассказывает русскому, что в США царит свобода, и он может кричать у Белого дома "к черту Рональда Рейгана!" Русский отвечает: "Это пустяки. Я тоже могу выйти к Кремлю и кричать "к черту Рейгана!"».

«—Какая разница между Горбачевым и Дубчеком?

—Никакой, но Горбачев еще об этом не знает».

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Фото в анонсе: CIA