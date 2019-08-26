Что происходит с Рей? Disney показала короткий (но интересный) проморолик девятого эпизода «Звездных войн»

Компания Disney выложила в открытый доступ проморолик фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — финальной части так называемой саги о Скайоукерах.

Star Wars

В видео Рей, главная героиня новой трилогии, показана с двойным мечом красного цвета (обычно таким оружием пользуются ситхи — враги джедаев).

Ранее проморолик представили на конференции Disney D23. Его содержание подробно описали присутствовавшие на конференции журналисты, но широкая аудитория до настоящего момента его не видела.