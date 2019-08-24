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Первый трейлер «Мандалорца» — нового сериала вселенной «Звездных войн» (от режиссера «Железного человека» и «Короля Льва»!)
Источник: Meduza
Компания Disney в рамках фестиваля D23 представила первый трейлер «Мандалорца» — нового сериала вселенной «Звездных войн».
Создатель сериала - Джон Фавро, снявший «Железного человека» и нового «Короля Льва». В главной роли — Педро Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в «Игре престолов».
Действие сериала происходит после событий «Возвращение джедая» — Галактическая империя уже пала, а Первый Орден еще не возник.
Сериал будет показан на стриминговом сервисе Disney+, который запустят 12 ноября.