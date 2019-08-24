Disney выпустил первый трейлер киноверсии «Леди и бродяги» (нет, сцену со спагетти пока не показали)

Компания Disney выпустила первый трейлер киноверсии «Леди и бродяги» — знаменитого мультфильма, вышедшего в 1955 году.

«Леди и бродяга». Официальный трейлер на английском языке Walt Disney Studios

В фильме режиссера Чарли Бина рассказывает историю любви двух собак — кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги. Насколько сюжет будет отличаться от оригинального мультфильма, пока неизвестно, отмечает Mashable.

Премьера фильма состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

В середине июля Disney выпустил в широкий прокат римейк своего классического мультфильма «Король Лев», целиком нарисованный на компьютере. Судя по трейлеру «Леди и бродяги», для изображения главных героев-собак использовались схожие технологии.