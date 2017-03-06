Первый гей в Disney «Красавицу и чудовище» попросили проверить на «пропаганду гомосексуализма»

1 марта авторы фильма Disney «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон, который должен выйти в прокат в середине месяца, объявили, что один из персонажей картины — гей. Через несколько дней депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести проверку фильма на предмет «пропаганды гомосексуализма». Милонов — не первый, кто настроен против картины: от показа «Красавицы и чудовища» уже отказался один кинотеатр, причем в США.

«Красавица и чудовище» — полнометражный фильм студии Disney, снятый режиссером Биллом Кондоном («Сумерки. Сага: Рассвет», «Боги и монстры»), римейк одноименного мультика 1991 года, основанного в свою очередь на знаменитой сказке. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон)». Известно, что Эмма Уотсон, убежденная феминистка, в свое время отклонила предложение сняться в экранизации «Золушки», однако согласилась на роль Бэлль, оценив независимый характер героини.

В фильме есть несколько отличий от оригинального мультфильма — в частности, как выяснилось 1 марта, в картине появится персонаж-гей. Это Лефу (Джош Гэд) — местный житель, подельник главного антагониста Гастона (Люк Эванс), к которому Лефу и начинает в какой-то момент испытывать чувства. Сначала он просто им восхищается, а потом у него возникает желание его поцеловать. Вот сцена из фильма, где можно увидеть обоих героев.

«Gaston» Clip — Disneyʼs Beauty and the Beast Disney Movie Trailers

Лефу — первый открытый гей в фильмах Disney Studios, и это исторический момент для компании, которую ЛГБТ-сообщество регулярно критиковало за игнорирование однополых отношений и отсутствие ЛГБТ-героев в проектах.

Режиссер Билл Кондон приветствовал решение Disney. По его словам, в конце фильма даже будет милая гей-сцена, но какая именно — неизвестно. Постановщик рассказал, что появление ЛГБТ-героя — дань памяти композитору, либреттисту Говарду Эшману, который был открытым геем. Эшман — автор песен к «Русалочке» и «Красавице и Чудовищу», за песни к обеим мультикам Эшман получил по «Оскару».

Beauty and the Beast — Theme [High Quality] disneysongsnet

Несмотря на то, что актеры «Красавицы и чудовища», а также многие критики встретили нового персонажа Disney c большой радостью, нашлись и противники сюжетной линии с Лефу. Один частный кинотеатр в Алабаме решил полностью отказаться от проката картины. Его владелец объяснил, что как истинный христианин он не сможет привести своих внуков на сказку — и поэтому ее лучше вообще не показывать, так как его кинотеатр ориентирован на семейную аудиторию. Компанию Disney он обвинил в том, что она навязывает свои ценности.

Владелец кинотеатра из Алабамы нашел поддержку в России. 4 марта депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить «Красавицу и чудовище» на «пропаганду гомосексуализма», и — если она обнаружится — запретить показ фильм по всей России. Милонов рассказал, что уже получил множество обращений от обеспокоенных родителей. «В данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», — сказал депутат.

Комментируя инициативу Милонова, газета The Independent, вслед за пользователями твиттера, задалась вопросом: почему людей смущают отношения геев, а роман молодой девушки с животным — нет.

imagine boycotting beauty & the beast because of a gay character while being totally cool with a teenage girl falling in love with a buffalo — Tyler Oakley (@tyleroakley) 5 марта 2017 г.

В российский прокат фильм «Красавица и чудовища» выйдет (если его, конечно, не запретят) 16 марта. А пока посмотрите трейлер.