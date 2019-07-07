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«Я принесу славу нашему роду». Вышел первый тизер киноверсии «Мулан»
Источник: Meduza
Компания Disney показала первый тизер «Мулан» — киноверсии знаменитого мультфильма, вышедшего в 1998 году.
В основу фильма, как и его анимационного предшественника, положена средневековая китайская баллада о Хуа Мулань — женщине-воине.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Режиссер киноверсии «Мулан» — Ники Каро. Главную роль сыграла китайская актриса Лю Ифэй.
Мировая премьера «Мулан» предварительно назначена на 25 марта 2020 года. Дата премьеры в России пока не определена.