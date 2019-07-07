«Я принесу славу нашему роду». Вышел первый тизер киноверсии «Мулан»

Компания Disney показала первый тизер «Мулан» — киноверсии знаменитого мультфильма, вышедшего в 1998 году.

В основу фильма, как и его анимационного предшественника, положена средневековая китайская баллада о Хуа Мулань — женщине-воине.

Трейлер на русском

«Мулан» — тизер-трейлер Disney Россия

Трейлер на английском

Disneyʼs Mulan — Official Teaser Walt Disney Studios

Режиссер киноверсии «Мулан» — Ники Каро. Главную роль сыграла китайская актриса Лю Ифэй.

Мировая премьера «Мулан» предварительно назначена на 25 марта 2020 года. Дата премьеры в России пока не определена.