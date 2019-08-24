Юэн Макгрегор снова сыграет Оби-Вана Кеноби

Актер Юэн Макгрегор подтвердил, что вновь сыграет роль джедая Оби-Вана Кеноби. Макгрегор сыграет в новом сериале по вселенной «Звездных войн» для стримингового сервиса Disney+.

Актер подтвердил участие в сериале на выставке D23 Expo, которую проводит Disney. «Четыре года я говорил: „Ну, я не знаю“. Теперь я могу сказать: „Да, мы собираемся это сделать“», — сказал Макгрегор.

Съемки сериала начнутся в 2020 году, сценарий для него уже находится в работе.

Юэн Макгрегор играл Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов «Звездных войн».

Стриминговый сервис Disney+ будет запущен в США 12 ноября. Компания Disney рассчитывает, что к концу 2024 году у сервиса будет не менее 60 миллионов подписчиков по всему миру.

Среди оригинального контента, который будет доступен на Disney+, киноверсия мультфильма «Леди и бродяга», первый трейлер которого был показан 22 августа.