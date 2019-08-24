Disney показала новый постер девятого эпизода «Звездных войн». Чей это там силуэт?🤔

Компания Disney в рамках фестиваля D23 показала первый постер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В центре постера Рей и Кайло Рен — главные протагонисты новых частей «Звездных войн».

А над ними — император Палпатин!

Вот постер целиком:

Палпатин — главный злодей киносаги «Звездные войны», появлявшийся почти во всех эпизодах первых двух трилогий. В «Возвращении джедая» (1983) Дарт Вейдер убил Палпатина, сбросив его в реактор «Звезды смерти».

В рамках D23 также был показан первый трейлер новых «Звездных войн» , однако пока он не выложен в открытый доступ. Посмотревший трейлер корреспондент The Verge сообщил, что в нем показано, как герои готовятся к главной битве в своей жизни. В одном из кадров Рей появляется с двойным красным световым мечом!

Выход фильма в США намечен на 20 декабря 2019 года. Будет ли фильм называться в российском прокате «Звездные войны: Скайуокер. Восход» или его все же переименуют, пока неизвестно.