Disney представила официальное локализованное название девятого эпизода «Звездных войн». В российском варианте «The Rise of Skywalker» (можно перевести как «Восхождение Скайуокера») превратилось в «Скайуокер. Восход».

Ох, зря: теперь в соцсетях космическую сагу сравнивают с «Сумерками». Пользователи также предлагают альтернативные варианты — например, «Скайуокер, вставай».

Некоторые пользователи предположили, что российское отделение Disney выбрало именно такой вариант перевода, чтобы не указывать пол Скайуокера, о котором говорится в названии. Ведь речь может идти как о персонаже Адама Драйвера, злодее Кайло Рене (его дед — Энакин Скайуокер), так и о героине Дэйзи Ридли — джедае по имени Рей, чье происхождение до сих пор неизвестно.

Фото в анонсе: Walt Disney Studios