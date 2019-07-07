Новая часть Wolfenstein, супергеройский капустник Marvel и драма с Эллен Пейдж и Уиллемом Дефо «Медуза» выбрала главные видеоигры июля
Sea of Solitude
Для кого: для тех, кто хочет поверить в себя
Дата выхода: 5 июля на PC, PS4 и Xbox One
Сказка об одиночестве, психологических травмах и разрушительной ненависти к себе. Девушка по имени Кей путешествует на деревянной лодке по бескрайнему морю. Вокруг — болезненные воспоминания, переродившиеся в огромных косматых монстров. Кей предстоит окрепнуть, найти себя и, разумеется, справиться с последствиями токсичных отношений и тяжких расставаний.
Sky: Children Of The Light
Для кого: для путешественников и любителей возвышенного
Дата выхода: 11 июля на iOS
В 2012-м студия Thatgamecompany выпустила Journey — короткую философскую притчу о путешественнике, бредущем по пустыне к далекой-далекой горе. Игра собрала всевозможные награды и стала эталоном медитативного приключения (а уж какая там была музыка!).
Sky — первый релиз Thatgamecompany со времен Journey, а потому ожиданий от нее — не меньше. Новая игра студии строится на дружбе и взаимовыручке; сами разработчики называют ее «социальным приключением». В Sky пользователям придется объединиться и вместе исследовать красивый фэнтезийный мир. На уровнях полно головоломок — и некоторые из них не получится решить без помощи других игроков.
Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
Для кого: для фанатов комиксов
Дата выхода: 19 июля на Nintendo Switch
Супергеройский капустник с персонажами Marvel — еще более лихой, чем последние «Мстители». Тут Люди Икс сражаются бок о бок с Железным человеком, Стражами Галактики, Дэдпулом и Сорвиголовой, — всех и не перечислить. Само собой, между героями можно переключаться — у каждого свой набор умений.
Сюжет тоже напоминает «Войну бесконечности»: Танос и его приспешники снова пытаются поработить Вселенную — и для этого им нужны волшебные камни. Но у Таноса появляются неожиданные конкуренты: за артефактами охотятся другие злодеи вселенной Marvel, включая Магнето и доктора Осьминога.
Геймплей простой: бежишь по уровням, бьешься с противниками, побеждаешь боссов. Marvel Ultimate Alliance 3 поддерживает до четырех игроков. Проходить ее можно как по сети с разных консолей, так и на одном экране.
Beyond: Two Souls
Для кого: для любителей интерактивного кино
Дата выхода: 22 июля на PC (уже доступно на PS3 и PS4)
Драматичная история о взрослении и принятии себя. В главных ролях настоящие голливудские звезды — Эллен Пейдж («Джуно») и Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»).
В Beyond: Two Souls Пейдж сыграла девушку по имени Джуди. Ее героиня с самого детства привязана к Айдену — своенравному бесплотному существу, которое всюду ее сопровождает. Благодаря ему Джуди умеет перехватывать контроль над сознанием других людей, передвигать предметы силой мысли и общаться с мертвыми.
Эти способности приводят к неприятным инцидентам и пугают окружающих — в итоге от нее отказываются даже собственные родители. Опекуном Джуди становится врач Нейтан Докинз (его играет Дефо). Он воспитывает девушку и заодно учит ее управлять своими суперспособностями.
Beyond: Two Souls — еще один интерактивный фильм французского режиссера и сценариста Дэвида Кейджа (автор триллеров Heavy Rain и Detroit: Become Human). А это значит, что решения, принятые игроком, повлияют на судьбы персонажей и финал игры.
Wolfenstein: Youngblood
Для кого: для кровожадных
Дата выхода: 26 июля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Дочери бравого солдата Уильяма Бласковица, главного героя Wolfenstein, отправляются в захваченный нацистами Париж на поиски пропавшего отца. В этот раз играть предстоит за девушек — нужно с боем продираться через толпы фашистов и роботов (не удивляйтесь, это альтернативная история). Youngblood, в отличие от предыдущих частей серии, можно пройти с другом. А если друзей нет, их заменит компьютерный напарник.
Fire Emblem: Three Houses
Для кого: для усидчивых и расчетливых
Дата выхода: 26 июля на Nintendo Switch
Шестнадцатый выпуск серии тактических ролевых игр. Fire Emblem любят за вдумчивые пошаговые бои, в которых нужно грамотно раздавать приказы членам собственной армии — серию не зря сравнивают с шахматами.
В этой части добавили военную академию, которую возглавляет главный герой. В перерывах между боями нужно общаться с учениками, решать их проблемы и, естественно, преподавать военное дело. Успехи (и неудачи) в роли ментора напрямую влияют на сражения. В конце концов, в бой выходят не случайные люди, а ваши воспитанники.
Фото в анонсе: Team Ninja