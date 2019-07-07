Новая часть Wolfenstein, супергеройский капустник Marvel и драма с Эллен Пейдж и Уиллемом Дефо «Медуза» выбрала главные видеоигры июля

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Для кого: для фанатов комиксов

Дата выхода: 19 июля на Nintendo Switch

Marvel Entertainment

Супергеройский капустник с персонажами Marvel — еще более лихой, чем последние «Мстители». Тут Люди Икс сражаются бок о бок с Железным человеком, Стражами Галактики, Дэдпулом и Сорвиголовой, — всех и не перечислить. Само собой, между героями можно переключаться — у каждого свой набор умений.

Сюжет тоже напоминает «Войну бесконечности»: Танос и его приспешники снова пытаются поработить Вселенную — и для этого им нужны волшебные камни. Но у Таноса появляются неожиданные конкуренты: за артефактами охотятся другие злодеи вселенной Marvel, включая Магнето и доктора Осьминога.

Геймплей простой: бежишь по уровням, бьешься с противниками, побеждаешь боссов. Marvel Ultimate Alliance 3 поддерживает до четырех игроков. Проходить ее можно как по сети с разных консолей, так и на одном экране.