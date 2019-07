Новая часть Wolfenstein, супергеройский капустник Marvel и драма с Эллен Пейдж и Уиллемом Дефо «Медуза» выбрала главные видеоигры июля

Beyond: Two Souls

Для кого: для любителей интерактивного кино

Дата выхода: 22 июля на PC (уже доступно на PS3 и PS4)

Quantic Dream

Драматичная история о взрослении и принятии себя. В главных ролях настоящие голливудские звезды — Эллен Пейдж («Джуно») и Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»).

В Beyond: Two Souls Пейдж сыграла девушку по имени Джуди. Ее героиня с самого детства привязана к Айдену — своенравному бесплотному существу, которое всюду ее сопровождает. Благодаря ему Джуди умеет перехватывать контроль над сознанием других людей, передвигать предметы силой мысли и общаться с мертвыми.

Эти способности приводят к неприятным инцидентам и пугают окружающих — в итоге от нее отказываются даже собственные родители. Опекуном Джуди становится врач Нейтан Докинз (его играет Дефо). Он воспитывает девушку и заодно учит ее управлять своими суперспособностями.

Beyond: Two Souls — еще один интерактивный фильм французского режиссера и сценариста Дэвида Кейджа (автор триллеров Heavy Rain и Detroit: Become Human). А это значит, что решения, принятые игроком, повлияют на судьбы персонажей и финал игры.