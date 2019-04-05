Самая жестокая часть Mortal Kombat, зомби-боевик и симулятор пытливого адвоката «Медуза» выбрала главные видеоигры апреля
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
Для кого: для тех, кто всегда мечтал быть адвокатом
Дата выхода: 9 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Культовую серию визуальных новелл про молодого адвоката Феникса Райта, продавшуюся тиражом в семь миллионов копий, впервые выпускают на компьютерах и домашних приставках — еще и с обновленной графикой.
В издание Ace Attorney Trilogy включены сразу три игры, до этого выходившие на старых портативных консолях Nintendo. Игрокам придется искать улики, собирать показания, обвинять во лжи юлящих оппонентов и часто кричать «Протестую!»
Anno 1800
Для кого: для колонизаторов
Дата выхода: 16 апреля на PC
В Anno 1800 игроки будут возводить и развивать города в эпоху промышленной революции. Придется много думать о логистике, окружающей среде и недовольстве жителей, которые могут устроить бунт.
Экспедиции, переговоры с союзниками, сражения с врагами и давление на городскую прессу, — в Anno 1800 есть все, чтобы прочувствовать непростую жизнь колонизатора.
Nintendo Labo VR
Для кого: для детей и их родителей
Дата выхода: 19 апреля на Nintendo Switch
Еще один набор картонного конструктора Nintendo Labo — на этот раз для очков виртуальной реальности. В него вошли 64 мини-игры: есть шутеры, в которых нужно отстреливать розовых монстров; симулятор птицы (вы сами машете крыльями!); и простенький графический редактор, который позволяет рисовать прямо в «воздухе».
Mortal Kombat 11
Для кого: для любителей садизма
Дата выхода: 23 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Новый выпуск главного файтинга для вечеринок: жестокий, зрелищный и — самое главное! — жутко веселый. В Mortal Kombat 11 улучшили вообще все, что могли: от графики до количества (и детальности) добиваний. Пожалуй, с садизмом в этот раз даже как-то перестарались: обилие крови может оттолкнуть особо впечатлительных игроков.
В одиннадцатой части вернутся уже знакомые персонажи — например, Джакс, Скорпион и Лю Кенг. Новые тоже будут — авторы добавили злодея по имени Герас, который умеет отматывать время.
Mortal Kombat 11 выходит на гибридной приставке Nintendo Switch, а это значит, что устраивать турниры с друзьями можно не только дома, но и за столом в баре.
Imperator: Rome
Для кого: для людей с амбициями
Дата выхода: 25 апреля на PC и macOS
Если вам нравятся исторические стратегии, не пропустите Imperator: Rome. Тем более что ее разработкой занималась студия Paradox Interactive — авторы отличных стратегий Europa Universalis и Hearts of Iron.
В игре можно строить города, торговать, заниматься дипломатией, подавлять восстания, воевать, управлять сенатом, устанавливать монархию или поддерживать племенной строй. А еще играть за настоящих правителей: Цезаря, Ганнибала или Александра Македонского.
Days Gone («Жизнь после»)
Для кого: для тех, кому не надоели зомби
Дата выхода: 26 апреля на PS4
Days Gone — красивый боевик про байкера, путешествующего по постапокалиптичной Америке и сражающегося с мародерами и толпами зомби. Количество ходячих мертвецов впечатляет: одновременно на вас могут напасть около 500 противников. Среди них — волки и медведи!
В Days Gone придется много ездить на мотоцикле (а на чем еще передвигаться байкеру?). Главный герой, которого сыграл бородатый Сэм Уитвер из сериалов «Тайны Смолвиля» и «Быть человеком», посетит старые разрушенные заводы, опустевшие города и лагеря выживших после конца света.
Журналисты, которые уже поиграли в Days Gone, хвалят ее за атмосферу и ощущение постоянной опасности.
Super Meat Boy Forever
Для кого: для тех, кому себя не жалко
Дата выхода: в апреле на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Высокая сложность Super Meat Boy у многих вызывает желание разгромить геймпад и больше никогда не прикасаться к видеоиграм. Несмотря на злость и досаду от постоянных неудач (а ровно об этом вся игра!), оторваться от нее все равно невозможно.
В ее продолжении Super Meat Boy Forever нужно быстро и четко прыгать, вовремя атаковать врагов и уворачиваться от препятствий. Уровни в Super Meat Boy Forever генерируются на лету в зависимости от выбранной сложности — ошибаться теперь можно бесконечно.
Обновлено: разработчики объявили о переносе даты выхода игры: «Мы бы могли принести в жертву свой ум, тело и социальную жизнь, чтобы успеть в апреле 2019 года, но это тупо».