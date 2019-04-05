Самая жестокая часть Mortal Kombat, зомби-боевик и симулятор пытливого адвоката «Медуза» выбрала главные видеоигры апреля

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Для кого: для тех, кто всегда мечтал быть адвокатом

Дата выхода: 9 апреля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

PlayStation

Культовую серию визуальных новелл про молодого адвоката Феникса Райта, продавшуюся тиражом в семь миллионов копий, впервые выпускают на компьютерах и домашних приставках — еще и с обновленной графикой.

В издание Ace Attorney Trilogy включены сразу три игры, до этого выходившие на старых портативных консолях Nintendo. Игрокам придется искать улики, собирать показания, обвинять во лжи юлящих оппонентов и часто кричать «Протестую!»