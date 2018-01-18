Nintendo выпустила картонный конструктор для приставки Switch. Из него можно собрать пианино и удочку!

Компания Nintendo представила набор Labo — картонный конструктор для приставки Switch. Labo — это картонные листы и пластмассовые детали, которые складываются в разнообразные предметы, взаимодействующие с Nintendo Switch, — мини-пианино, машинку, руль, удочку, фотоаппарат, ранец и другие.

По словам журналиста издания The Verge, который протестировал набор, Labo не похож на все, что компания делала ранее. Журналист назвал процесс собирания конструктора «простым и приятным». В Labo используются все части приставки. Например, в картонную машину вставляются джойстики, а консоль-планшет служит пультом управления.

First Look at Nintendo Labo Nintendo

Представители Nintendo рассказали, что Labo даст детям важные знания о технологиях и научит создавать вещи своими руками. Если проект окажется успешным, компания, возможно, выпустит конструктор для взрослых пользователей.

Nintendo Labo поступит в продажу 20 апреля 2018 года. Первые наборы будут стоить 70-80 долларов (около 4 тысяч рублей).