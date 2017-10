Nintendo перевыпустила приставку 27-летней давности. Зачем? «Медуза» поиграла в SNES Classic Mini и рассказывает об ощущениях

Что такое SNES Mini?

Новая консоль Nintendo — это небольшая приставка с HDMI-выходом, которая способна запускать только 21 зашитую в нее игру. Все эти игры были доступны на классической платформе . В комплекте поставляют два геймпада, которые полностью повторяют оригинальные от SNES — с кнопками A, B, X, Y, Select, Start, боковыми L и R.

Выхода в интернет, беспроводных геймпадов, медиаплеера, браузера и возможности скачивать новые игры нет. У SNES Mini даже нет отдельного блока питания: чтобы ее включить, приставку придется подсоединить к USB-выходу телевизора. Единственная задача SNES Mini — повторить ощущения от видеоигр почти 30-летней давности.

Консоль мало чем отличается от NES Mini, которая вышла год назад. Тогда приставку встретили с теплотой, а спрос на нее настолько превышал предложение, что на eBay ее перепродавали втридорога. Со SNES Mini такого ажиотажа удалось избежать. В России приставка стоит около пяти тысяч рублей.

Что за игры?

Сразу несколько важнейших ролевых игр: Final Fantasy VI (одна из лучших в этой серии), Secret of Mana , Earthbound , Super Mario RPG и The Legend of Zelda: A Link To The Past . Они рассчитаны на вдумчивое прохождение и успешно выдержали проверку временем: помимо, пожалуй, Earthbound, во все эти игры до сих пор интересно играть даже тем, кто не относит себя к поклонникам ретро-игр.

Super Punch-Out! — классический симулятор бокса с видом из-за плеч, еще одна фирменная игра Nintendo, которая стала прообразом бокса на Wii. В нее, как и в футуристическую гонку F-Zero и трехмерный шутер Star Fox, можно играть только одному. После прохождения первого уровня Star Fox откроется еще одна игра, Star Fox 2, которая была разработана в середине 1990-х, но никогда не выходила ни на одной консоли. Правда, обязательной для ознакомления ее назвать сложно.

Mega Man X , Contra III, Super Casltevania IV, Super Metroid и Super GhoulsʼN Ghosts — двухмерные платформеры, причем в «Контру» можно и нужно играть вдвоем, а Super GhoulsʼN Ghosts рекомендуется только людям с крепкими нервами из-за запредельной сложности.

В SNES Mini есть две игры из серии Kirby , больше рассчитанные на детей. И, конечно, главные игры Nintendo: Super Mario World , Yoshiʼs Island (приключения маленького Марио верхом на динозавре Йоши) и Donkey Kong Country , один из лучших платформеров в истории видеоигр. Ни одна из них нисколько не устарела; более того, по канонам этих игр до сих пор производятся новые.

Наконец, на SNES Mini есть Super Street Fighter II Turbo , легендарный файтинг, по которому даже был снят фильм, и главная игра всей консоли, гонка Super Mario Kart . Именно в версии для SNES Nintendo разработала идеальную гонку с геймплеем, который кажется очень простым на первый взгляд, но сложен в освоении всех тонкостей.

Ни одна из игр никак специально для SNES Mini не дорабатывалась.

И как играется?

Точно так же, как и 20 с лишним лет назад. SNES Mini пытается напомнить, как в видеоигры игралось в начале 1990-х — и реконструирует этот опыт на все сто процентов. Провода геймпадов вечно запутываются, из-за их недостаточной длины приходится сидеть перед телевизором на полу, прямо как в детстве. Чтобы переключить игру, нужно нажать кнопку на самой приставке — неравнозначная, но близкая замена системе картриджей.

Игры работают в режиме соотношения сторон 4:3, как на старых телевизорах, изменить это нельзя — но можно поменять цвет рамочки по бокам. Один из трех режимов изображения добавляет полосочки как на старом телевизоре, и именно он лучше всего подходит для старых игр, поскольку недостатки графики становятся совсем незаметными и превращаются в стилизацию под 1990-е.

У SNES Mini есть функция сохранения, которая работает по нажатию кнопки Reset на корпусе приставки. Через эту же кнопку можно получить доступ к функции перемотки — она позволяет немного отмотать игру назад после какой-нибудь фатальной ошибки. Вызвать эти функции с геймпада нельзя, приходится тянуться к приставке, поэтому и злоупотреблять ими не получится.

По сути, SNES Mini ничем не отличается от эмулятора SNES или от копии старой приставки, которую можно найти на AliExpress, но эмулятор нужно настраивать, да и легальность его сомнительна, а китайский клон никогда не будет вызывать ту же ностальгию, что и оригинальная SNES. Единственный настоящий недостаток SNES Mini — это подборка игр, в которую не попали ни, например, культовый для этой консоли файтинг Killer Instinct, ни многие другие хорошие игры от сторонних разработчиков.

Примечание. Консоль SNES Classic Mini была предоставлена «Медузе» российским представительством Nintendo. У компании не было возможности повлиять на содержание материала.