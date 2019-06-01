Гонка с первой PlayStation и сразу два детектива — один про Японию, другой в духе Лавкрафта «Медуза» выбрала главные видеоигры июня
Warhammer: Chaosbane
Для кого: для любителей фэнтези
Дата выхода: 4 июня на PC, PS4 и Xbox One
Затягивающая ролевая игра во вселенной Warhammer. Нужно исследовать старые подземелья и замки, прокачивать уровни, искать экипировку получше, и, разумеется, сражаться с бесчисленным количеством врагов. Напоминает Diablo, не так ли? Собственно, сходства никто и не скрывает.
Можно выбрать один из четырех доступных классов, которые и диктуют стиль игры. Есть маг, воин, лучник и берсерк (чем он сильнее злится, тем яростнее дерется).
Рецензии на игру неоднозначные. Одни журналисты хвалят новую Warhammer за увлекательную систему боя, а другие — ругают за однообразие уровней и врагов. Возможно, стоит подождать распродажи.
Crash Team Racing Nitro Fueled
Для кого: для всех
Дата выхода: 21 июня на PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Римейк классической гонки эпохи первой PlayStation — теперь с улучшенной графикой и новыми режимами (наконец-то можно соревноваться с друзьями по сети!). Разработчики собрали игру с нуля: заново написали код, перерисовали анимации и переделали музыку.
Судя по отзывам, все было не зря. Даже в 2019 году Crash Team Racing остается одной из самых веселых гонок для игры в компании. Ведь нет ничего приятнее, чем обойти друга на повороте, активировав какой-нибудь подлый бонус — и годы этого не изменят.
Heavy Rain
Для кого: для тех, кто любит понервничать
Дата выхода: 24 июня на PC (уже вышла на PS3 и PS4)
Интерактивное кино, написанное и срежисcированное французским геймдизайнером Дэвидом Кейджем. Раньше оно было эксклюзивом консолей PlayStation, а теперь (к радости многих) выходит и на компьютерах.
В центре сюжета — загадочный маньяк по прозвищу Мастер Оригами, а также люди, пытающиеся его схватить. Играть предстоит сразу за нескольких персонажей. Действия игроков влияют на финал Heavy Rain — из-за ошибки герои легко могут умереть, и тогда убийца уйдет безнаказанным (всего тут 17 концовок).
Геймплей простой: нужно вовремя жать на кнопки, показанные на экране — то есть втянуться может любой. Идеальная игра для того, чтобы пройти ее в компании, по очереди передавая управление друзьям.
Judgment
Для кого: для вдумчивых
Дата выхода: 25 июня на PS4
Боевик с участием японского певца и актера Такуи Кимуры. В Judgment он исполнил роль упертого частного детектива. Герой расследует серию жестоких убийств — и эти преступления, возможно, как-то связаны с его собственным прошлым.
В Judgment есть все: погони, допросы подозреваемых и, конечно, ожесточенные драки в японских подворотнях. Не зря же, в конце концов, это спин-офф популярной серии экшенов Yakuza!
The Sinking City
Для кого: для бесстрашных
Дата выхода: 27 июня на PC, PS4 и Xbox One
Вдохновленный мифами Лавкрафта детектив от украинской студии Frogwares, известной по квестам о Шерлоке Холмсе. В таинственный рыбацкий городок в штате Массачусетс прибывает частный сыщик по имени Чарльз Рид. Он надеется раскрыть загадку донимающих его видений — и заодно выяснить, что за потусторонние силы стали причиной потопа, пожирающего город.
А дальше все как в классике: жители сходят с ума, отказываются сотрудничать или и вовсе пытаются помешать расследованию. Риду придется допрашивать свидетелей, исследовать места преступлений и, разумеется, гулять по психиатрическим лечебницам.
Super Mario Maker 2
Для кого: для творческих людей
Дата выхода: 28 июня на Nintendo Switch
Игра-конструктор, в которой нужно самому создавать уровни. Управление в ней максимально понятное, главное определиться с тем, что вы хотите построить. Может, это ледяная пещера с хитрыми ловушками? А может, лес со множеством злобных грибов, в духе старых игр про Марио? Собрать можно что угодно! Самое веселое — показывать свое творение родственникам или друзьям и наблюдать за их реакцией. Обычно все обходится смехом, а иногда — и забавным чертыханием.
Уровни выкладываются в сеть, так их смогут опробовать другие пользователи. Чужие работы, само собой, тоже можно загружать к себе на консоль. Среди них наверняка найдутся самые безумные экспериментальные локации.
В игре есть и сюжетная кампания, где можно подсмотреть удачные примеры дизайна уровней. Кроме того, в Super Mario Maker 2 присутствует режим совместной игры на четырех человек. Словом, неплохой вариант для вечеринки или выходных с детьми.
Фото в анонсе: Frogwares