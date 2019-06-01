Warhammer: Chaosbane

Для кого: для любителей фэнтези

Дата выхода: 4 июня на PC, PS4 и Xbox One

PlayStation

Затягивающая ролевая игра во вселенной Warhammer. Нужно исследовать старые подземелья и замки, прокачивать уровни, искать экипировку получше, и, разумеется, сражаться с бесчисленным количеством врагов. Напоминает Diablo, не так ли? Собственно, сходства никто и не скрывает.

Можно выбрать один из четырех доступных классов, которые и диктуют стиль игры. Есть маг, воин, лучник и берсерк (чем он сильнее злится, тем яростнее дерется).

Рецензии на игру неоднозначные. Одни журналисты хвалят новую Warhammer за увлекательную систему боя, а другие — ругают за однообразие уровней и врагов. Возможно, стоит подождать распродажи.