Plague Tale: Innocence

Для кого: для тех, кто не боится крыс

Дата выхода: 14 мая на PC, PS4 и Xbox One

GameSpot Trailers

Франция, разгар Столетней войны. Чума выкашивает города и деревни. Злобные инквизиторы пытаются поймать больного пятилетнего Гуго, но тот сбегает со старшей сестрой Амицией. Дети путешествуют по стране, обходя стороной английских захватчиков и спасаясь от вездесущих крыс.

Игрокам предстоит много прятаться и скрытно передвигаться по уровням — так, чтобы не заметили вражеские патрули. Солдат можно отвлечь броском камня, чтобы было проще провести главных героев в безопасное место.

Будут погони, бои с боссами и душевные разговоры попавших в беду брата и сестры. Разработчики обещают, что в некоторых сценах на экране появится более пяти тысяч крыс одновременно — руководить ими будет «коллективный разум».