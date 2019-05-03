Путешествие по охваченной чумой Франции, безумная Rage 2 и игра, где вы — компьютер «Медуза» выбрала главные видеоигры мая
Plague Tale: Innocence
Для кого: для тех, кто не боится крыс
Дата выхода: 14 мая на PC, PS4 и Xbox One
Франция, разгар Столетней войны. Чума выкашивает города и деревни. Злобные инквизиторы пытаются поймать больного пятилетнего Гуго, но тот сбегает со старшей сестрой Амицией. Дети путешествуют по стране, обходя стороной английских захватчиков и спасаясь от вездесущих крыс.
Игрокам предстоит много прятаться и скрытно передвигаться по уровням — так, чтобы не заметили вражеские патрули. Солдат можно отвлечь броском камня, чтобы было проще провести главных героев в безопасное место.
Будут погони, бои с боссами и душевные разговоры попавших в беду брата и сестры. Разработчики обещают, что в некоторых сценах на экране появится более пяти тысяч крыс одновременно — руководить ими будет «коллективный разум».
Rage 2
Для кого: для безумных Максов
Дата выхода: 14 мая на PC, PS4 и Xbox One
Новый постапокалиптичный шутер от авторов Doom (2016) и Mad Max — с открытым миром, а также гонками на мотоциклах и бронированных автомобилях (полетать тоже дают!).
Врагов можно по-джедайски расталкивать специальными способностями — и даже запускать в воздух с помощью «гравитационных дротиков». Если в этот момент выставить перед жертвой энергетический щит, противника размажет о его поверхность. Выжил? Тогда добейте его смертоносным бумерангом!
Кажется, в этом вся Rage 2 — максимум разнообразия и веселья. Для тех, кто переживает, что не поймет сюжета: в первую часть можно не играть, в продолжении разработчики сами расскажут все, что нужно знать.
Observation
Для кого: для нейросетей
Дата выхода: 21 мая на PC и PS4
В Observation предстоит управлять искусственным интеллектом космической станции. Игра в прямом смысле начинается с перезапуска компьютера: на станции произошло что-то непонятное, слышны сирены.
Единственный из членов экипажа застрял в шлюзовом отсеке, который еще и нужно каким-то образом открыть. Решением подобных задач и будут заниматься игроки. Правда, со временем выясняется, что ИИ не только помогает сотрудникам станции, но и шпионит за ними.
Иногда компьютер совершает поступки, которые сам не может объяснить. Например, зачем-то уводит станцию все дальше в космос. Звучит жутко, правда?
Team Sonic Racing
Для кого: для тех, кому хочется веселых гонок
Дата выхода: 21 мая на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Веселая гонка с персонажами и уровнями из игр про ежа Соника. Можно устраивать соревнования с друзьями — как по сети, так и на одном экране. Как это выглядит: подрезаете противников на поворотах, собираете бонусы, используете мультяшное оружие, модифицируете машины.
Главное работать сообща с напарниками (живыми или компьютерными), ведь за командную игру начисляют больше очков. Если разработчики все сделают правильно, получится неплохая альтернатива Mario Kart — главного гоночного хита на вечеринках.
Total War: Three Kingdoms
Для кого: для любителей стратегий
Дата выхода: 23 мая на PC
Тринадцатая часть исторической стратегии Total War. Новый выпуск посвящен конфликтам на территории древнего Китая, а именно — войне между царствами У, Шу и Вэй, которые когда-то входили в империю Хань. В игру включили специальный (менее реалистичный) режим, основанный на «Троецарствии» — классическом романе об этом периоде.
Новая Total War частично воспроизводит события книги; некоторые герои будут вести себя под стать своим книжным прототипам — то есть с помощью ушу расправляться с огромным количеством врагов.
Фото в анонсе: Avalanche Studios / id Software / Bethesda