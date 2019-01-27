Третья часть Metro, постапокалиптичный Far Cry и новая (ну почти) «Цивилизация» «Медуза» выбрала лучшие видеоигры февраля
Civilization VI: Gathering Storm
Для кого: для стратегов
Дата выхода: 14 февраля на PC
Второе дополнение для самой народной стратегии на свете (конечно, после «Героев»!). На этот раз в «Цивилизацию» добавили экосистему. Важную роль сыграют природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, извержения вулканов, снежные бури.
Теперь действия правителей могут привести к глобальному изменению климата. Из других нововведений — всемирный конгресс и два новых сценария игры (про чуму и конфликты двадцатого века).
Crackdown 3
Для кого: для любителей все рушить (и фанатов Терри Крюса)
Дата выхода: 15 февраля на PC и Xbox One
Вообще-то Crackdown 3 должна была выйти еще в 2016 году, но игру несколько раз переносили.
Концептуально за это время она не то чтобы сильно изменилась. В главной роли по-прежнему звезда рекламы Old Spice и ситкома «Бруклин 9-9» Терри Крюс. Его герой под крики «Бум шакалака!» увлеченно разносит город — пушками, танками и другими сподручными средствами. Из этого складывается задорный супергеройский китч про тайные организации и противостоящих им суперсолдат.
На Xbox One Crackdown 3 можно будет попробовать за 600 рублей, хотя обычно ценники на игры для консолей колеблются в районе трех-четырех тысяч. Дело в том, что экшен с Терри Крюсом выходит сразу в сервисе Game Pass. Это такой аналог Netflix — платишь за месяц и получаешь доступ сразу к сотне видеоигр. Поэтому если Crackdown 3 не оправдает ожиданий (а шансы есть!), можно сразу и без всяких сожалений переключиться на что-нибудь другое — например, Doom 2016 года.
Far Cry New Dawn
Для кого: для поклонников постапокалипсиса и шутеров в открытом мире
Дата выхода: 15 февраля на PC, PS4 и Xbox One
Главные злодейки Far Cry New Dawn — две задиристые темнокожие девушки. В трейлерах они все время твердят: «Сила — это новая валюта». С ними хочется крепко поспорить, потому что для Far Cry валюта эта совсем не новая, а очень даже привычная — в играх серии всегда все решалось оружием и никак иначе. И этом выпуске ничего не изменится: у главного героя появляются стреляющие лезвиями арбалеты и собственный боевой кабан.
Чтобы победить нового врага, игроку придется объединиться с мерзавцем из Far Cry 5 — безумным, но харизматичным сектантом Иосифом Сидом. И от таких альянсов добра ждать уж точно не стоит.
Metro Exodus
Для кого: для любителей шутеров и вселенной Дмитрия Глуховского
Дата выхода: 15 февраля на PC, PS4 и Xbox One
Серия Metro, выросшая из книг российского писателя Дмитрия Глуховского, одинаково любима как на Западе, так и в России. Для американцев и европейцев это увлекательный способ познакомиться с советской культурой: прогуляться по улицам проржавевшей Москвы и быстро поглазеть на тело Ленина в мавзолее. Для жителей постсоветского пространства Metro — возможность увидеть что-то родное в мировой массовой культуре.
В Exodus, третьей части игрового сериала, герои наконец-то выбираются из-под земли на поверхность и на паровозе «Аврора» уезжают искать лучшей жизни на восток России. Авторы — украинская студия 4A Games — обещают динамическую смену погоды, дня и ночи, а также продуманную систему модификации оружия.
Anthem
Для кого: для любителей онлайн-игр
Дата выхода: 22 февраля на PC, PS4 и Xbox One
Anthem выглядит как идеальная игра про Железного человека. Главные герои используют джавелины — механизированные костюмы, с помощью которых персонажи летают, плавают и сражаются с врагами.
Главная прелесть Anthem — в полетах на джавелинах и возможности поиграть вместе с друзьями. Миссии, показанные в закрытом бета-тестировании, напоминают типичные MMO: слетайте в джунгли, убейте врагов, защитите какую-нибудь точку — а потом домой, в город.
В принципе, многим может хватить и этого, особенно если вам нравятся Destiny или Warframe. Да и нормальных игр про Железного человека пока не было.
LEGO Movie 2 Videogame
Для кого: для любителей LEGO и игр с режимом совместного прохождения
Дата выхода: 26 февраля на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Игра продолжает сюжет первого мультфильма. Инопланетяне похитили друзей главного героя — вместе с Бэтменом и своей суровой подругой он отправляется на помощь попавшим в беду товарищам.
LEGO Movie 2 Videogame лучше всего проходить вдвоем — так просто веселее (рассматривайте это как возможность безнаказанно подурачиться!). С миссиями, скорее всего, справятся даже те, кто LEGO-игр никогда не видел. Враги тут умирают буквально от одного удара, а головоломки в основном строятся на применении способностей главных героев — и трудностей также почти не вызывают.
Фото в анонсе: Ubisoft