Третья часть Metro, постапокалиптичный Far Cry и новая (ну почти) «Цивилизация» «Медуза» выбрала лучшие видеоигры февраля

Crackdown 3

Для кого: для любителей все рушить (и фанатов Терри Крюса)

Дата выхода: 15 февраля на PC и Xbox One

GameSpot

Вообще-то Crackdown 3 должна была выйти еще в 2016 году, но игру несколько раз переносили.

Концептуально за это время она не то чтобы сильно изменилась. В главной роли по-прежнему звезда рекламы Old Spice и ситкома «Бруклин 9-9» Терри Крюс. Его герой под крики «Бум шакалака!» увлеченно разносит город — пушками, танками и другими сподручными средствами. Из этого складывается задорный супергеройский китч про тайные организации и противостоящих им суперсолдат.

На Xbox One Crackdown 3 можно будет попробовать за 600 рублей, хотя обычно ценники на игры для консолей колеблются в районе трех-четырех тысяч. Дело в том, что экшен с Терри Крюсом выходит сразу в сервисе Game Pass. Это такой аналог Netflix — платишь за месяц и получаешь доступ сразу к сотне видеоигр. Поэтому если Crackdown 3 не оправдает ожиданий (а шансы есть!), можно сразу и без всяких сожалений переключиться на что-нибудь другое — например, Doom 2016 года.