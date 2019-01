Третья часть Metro, постапокалиптичный Far Cry и новая (ну почти) «Цивилизация» «Медуза» выбрала лучшие видеоигры февраля

Far Cry New Dawn

Для кого: для поклонников постапокалипсиса и шутеров в открытом мире

Дата выхода: 15 февраля на PC, PS4 и Xbox One

Ubisoft

Главные злодейки Far Cry New Dawn — две задиристые темнокожие девушки. В трейлерах они все время твердят: «Сила — это новая валюта». С ними хочется крепко поспорить, потому что для Far Cry валюта эта совсем не новая, а очень даже привычная — в играх серии всегда все решалось оружием и никак иначе. И этом выпуске ничего не изменится: у главного героя появляются стреляющие лезвиями арбалеты и собственный боевой кабан.

Чтобы победить нового врага, игроку придется объединиться с мерзавцем из Far Cry 5 — безумным, но харизматичным сектантом Иосифом Сидом. И от таких альянсов добра ждать уж точно не стоит.