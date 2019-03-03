Возвращение Devil May Cry, разрушенный Вашингтон (в The Division 2!) и приключения ниндзя от авторов Dark Souls  «Медуза» выбрала главные видеоигры марта

Devil May Cry 5

Для кого: для любителей слэшеров, гротеска и адского дэткора

Дата выхода: 8 марта на PC, PS4 и Xbox One

PlayStation

Devil May Cry возвращается к корням: новая часть игнорирует события вышедшего в 2013 году перезапуска и продолжает сюжет предыдущих игр серии. В главных ролях все те же охотники на монстров Данте и Нерон — плюс новичок по имени Ви, вокруг которого разработчики старательно плетут интригу (о персонаже до сих пор мало что известно).

Цели у героев классические — прийти, увидеть и изрубить как можно больше чудовищ. Играбельные персонажи отличаются стилем: Нерон полагается на огромный меч, револьвер и механическую руку (ею он может притягивать, бить электричеством и замораживать врагов); Данте — на пистолеты, обрез, демонические суперсилы, а также мотоцикл, превращающийся в мечи. Ви натравливает на противников подчиняющихся ему демонов: пантеру, грифона и голема.

Игра сделана на движке RE Engine, благодаря чему выглядит она довольно реалистично. Авторы обещают, что Devil May Cry 5 на всех платформах будет работать при 60 кадрах в секунду — для динамичного слэшера это крайне важно.