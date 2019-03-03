Возвращение Devil May Cry, разрушенный Вашингтон (в The Division 2!) и приключения ниндзя от авторов Dark Souls «Медуза» выбрала главные видеоигры марта
Dead or Alive 6
Для кого: для любителей файтингов
Дата выхода: 1 марта на PC, PS4 и Xbox One
Игру сделали более доступной для новичков. Например, появилась механика под названием Fatal Rush — если несколько раз нажать одну и ту же кнопку, персонаж сам исполнит простейший комбо-удар.
В Dead or Alive 6 больше насилия, чем в прошлых выпусках серии — видны полученные персонажами травмы (впрочем, кровь можно отключить в настройках). Также в новую Dead or Alive добавили редактор костюмов; при желании облик любимых героев можно создать самому. Это очень к месту, особенно если учесть, что новых персонажей в игре всего два — ученая Нико и уличный боец Диего.
Devil May Cry 5
Для кого: для любителей слэшеров, гротеска и адского дэткора
Дата выхода: 8 марта на PC, PS4 и Xbox One
Devil May Cry возвращается к корням: новая часть игнорирует события вышедшего в 2013 году перезапуска и продолжает сюжет предыдущих игр серии. В главных ролях все те же охотники на монстров Данте и Нерон — плюс новичок по имени Ви, вокруг которого разработчики старательно плетут интригу (о персонаже до сих пор мало что известно).
Цели у героев классические — прийти, увидеть и изрубить как можно больше чудовищ. Играбельные персонажи отличаются стилем: Нерон полагается на огромный меч, револьвер и механическую руку (ею он может притягивать, бить электричеством и замораживать врагов); Данте — на пистолеты, обрез, демонические суперсилы, а также мотоцикл, превращающийся в мечи. Ви натравливает на противников подчиняющихся ему демонов: пантеру, грифона и голема.
Игра сделана на движке RE Engine, благодаря чему выглядит она довольно реалистично. Авторы обещают, что Devil May Cry 5 на всех платформах будет работать при 60 кадрах в секунду — для динамичного слэшера это крайне важно.
Tom Clancyʼs The Division 2
Для кого: для тех, кто хочет пострелять в компании друзей
Дата выхода: 15 марта на PC, PS4 и Xbox One
Америка погрузилась в хаос после вспышки вируса под названием «долларовая лихорадка». Теперь страной правят преступники и фашисты; мирные жители хватаются за оружие — и выходят на улицы. В The Division 2 игрокам предстоит отбить у противника Вашингтон. Делать это лучше всего в компании друзей — все же The Division это сетевой экшен, где важно координировать свои действия с союзниками.
Вторая часть внешне мало чем отличается от предыдущей. Разработчики поставили себе цель исправить главные недостатки прошлой игры. На старте в первой The Division не хватало контента, да и после завершения сюжетной кампании в ней было особо нечем заняться.
В этот раз Ubisoft заранее анонсировала рейды (очень сложные миссии, рассчитанные на восемь игроков), а также показала план развития The Division 2 после ее выхода — игроков ждут бесплатные сюжетные дополнения и новые игровые режимы.
Sekiro: Shadows Die Twice
Для кого: для тех, кто любит страдать
Дата выхода: 22 марта на PC, PS4 и Xbox One
Игры серии Dark Souls от японской студии FromSoftware стали лицом жанра цифрового самоистязания. Они сложные, не прощающие ошибок, требующие крепких нервов и максимальной концентрации. В них можно потратить несколько часов на убийство одного босса — и обнаружить, что на его месте тут же возникнут два еще более проворных противника. Но за это FromSoftware и любят! Ни одна другая студия с таким изяществом не испытывает своих фанатов на прочность.
Sekiro: Shadows Die Twice, как нетрудно догадаться, принадлежит все к тому же жанру интерактивных пыток. Игроки в роли ниндзя будут мстить самураю, похитившему хозяина главного героя. События Sekiro происходят в феодальной Японии периода Сэнгоку, однако в этой истории нашлось место магии и фантастическим монстрам.
В отличие от Dark Souls, в Shadows Die Twice нельзя выбрать класс героя. К тому же, после поражения игрок может сразу возродиться на том же самом месте (в Dark Souls приходилось возвращаться к месту сражения — и начинать бой с самого начала). Также главный герой умеет забираться на хижины и другие поверхности с помощью специального крюка.
Tropico 6
Для кого: для тех, кто обожает тиранию
Дата выхода: 29 марта на PC и Mac Os
Очередная часть самого веселого симулятора диктаторской жизни. В роли Эль Президиенте игрокам нужно писать «правильные» предвыборные речи, строить собственный дворец, похищать чудеса света и между делом руководить страной. В Tropico 6 наконец-то дадут построить государство не на одном (как в прошлых играх!), а сразу на нескольких островах Карибского бассейна.
Разработчики обещают, что в новой части жители будут реагировать на действия своего правителя. Непопулярные решения Эль Президенте неизбежно приведут к падению производства — и даже открытым бунтам.
Yoshiʼs Crafted World
Для кого: для любителей головоломок
Дата выхода: 29 марта на Nintendo Switch
Милые приключения верного друга братьев Марио — дракончика по имени Йоши. Герой пытается собрать осколки артефакта «Солнышко желаний», который, если верить легендам, исполняет любые мечты.
Йоши путешествует по миру, ищет спрятанные секреты и решает головоломки. Главная особенность Yoshiʼs Crafted World — в том, как тут сделаны уровни. Локации представляют собой диорамы, которые можно переворачивать и осматривать с разных сторон (например, меняя пол с потолком!). В Yoshiʼs Crafted World стоит играть вместе с друзьями — или детьми.