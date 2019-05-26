Издательство fanzon выпустило комикс французского сценариста Алекса Николавича «Г.Ф. Лавкрафт. Пишущий в ночи» — иллюстрированную биографию автора «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия». За рисунок отвечает Джервасио-Эйон-Ли — команда художников из Аргентины. «Пишущий в ночи» — это история о том, как Лавкрафт стал тем самым «затворником из Провиденса», как его часто называют. В комиксе рассказывается о его сложном детстве (отец Лавкрафта сошел с ума), непростых отношениях с другими писателями и собственной женой. «Медуза» публикует фрагмент комикса.











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