Невероятно, но Оксимирон все-таки выпустил альбом. В общем, вы знаете, что делать!

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Да, это правда произошло: вышел первый за шесть лет (первый со времен «Горгорода»!) альбом Оксимирона «Красота и Уродство». 🎉🎉🎉 Он доступен для прослушивания в Spotify, во «ВКонтакте» и на других площадках.

Обложку для альбома нарисовал Борис Гребенщиков, пишет Flow. В записи некоторых песен участвовали Дельфин («Чувствую»), Masha Hima («Мы все умрем»), ATL и Игла («Грязь»).

Ожидание альбома было особенно драматичным. 1 ноября Мирон Федоров вернулся с десятиминутным клипом-исповедью «Кто убил Марка?» о своем конфликте с рэпером Ромой Жиганом. Примерно в это же время музыкант начал промо-кампанию — с баннерами в крупных городах, на которых было написано «Когда альбом» (и одноименным сайтом).

Интерес подогревался новыми клипами на песни «Цунами» и «Организация». А 12 ноября вышел… микстейп «Смутное время». Из 36 треков новыми оказались только четыре. Результат — много грустных мемов. Возможно, сегодня нас ждут радостные. 22 ноября мы все-таки узнали, что полноценный альбом выйдет 1 декабря. И, наконец, дождались.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой