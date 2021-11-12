Уа уа уа уа-а-а… 🎷 Это грустный тромбон. Для грустных мемов об альбоме Оксимирона (который есть только в мечтах конспирологов!)

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Где альбом? А нет альбома! Вместо него вышел микстейп Оксимирона под названием «Смутное время». Это сборник из 36 треков, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы. Среди них всего четыре новых, два из них рэпер выпустил отдельными синглами. В целом микстейп можно и не включать, вы все равно почти все уже слышали…

Впрочем, фанаты продолжают на что-то надеяться. Якобы Оксимирон и правда записал новый альбом, просто никому его не показывает. В 2015 году они точно так же надеялись, что рэпер выпустит секретную вторую часть «Горгорода» сразу же после выхода первой (к таким выводам поклонники пришли, проанализировав обложку «Горгорода»).

Конспирология такая: «Смутного времени» нет в стриминговом сервисе «Сберзвук», а ведь эта площадка помогала с продвижением релиза и размещала рекламу с надписью «Когда альбом» по всей стране (возможно, это просто был крик души!). К тому же, на микстейпе не нашлось места для песни-исповеди «Кто убил Марка?», а ведь в клипе на заднем фоне можно разглядеть надпись «Горгород»… Который, кстати, вышел 13 ноября 2015 года, а сегодня только 12-е. Совпадение?..

Всем остальным предлагаем утереть слезы и насладиться качественными мемами о «Смутном времени». Вероятно, в следующий раз об Оксимироне мы услышим еще лет через 10, под выход микстейпа с песнями из старых микстейпов. В качестве бонуса туда добавят «Кто убил Марка?».

Бонус!

Чтобы было не так обидно, послушайте «Смутное время» Кипелова.

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