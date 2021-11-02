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Пора разобраться раз и навсегда: где Жиган, а где Джиган? Это вам не Моне и Мане… Игра «Медузы» о самом важном из нового трека Оксимирона

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Сейчас вкратце перескажем, что последние сутки обсуждали в российских соцсетях. Началось все, как водится, с Оксимирона. Музыкант вернулся с 10-минутным треком-исповедью «Кто убил Марка?». В нем Мирон Федоров рассказал историю очень неприятного конфликта с рэпером Ромой Жиганом. И тут началось: все обсуждают сам трек, долгожданный новый альбом, а главное — Жигана. Выяснилось, что многие (в том числе и редакция «Медузы») стабильно путают двух исполнителей — Жигана и Джигана. Поэтому мы решили сыграть с вами в игру…

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