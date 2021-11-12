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«Медуза», я с тобой
шапито

Новый альбом Оксимирона оказался сборником старых песен. В миллионный раз послушайте «Город под подошвой» прямо сейчас

Источник: Meduza

Оксимирон снова не выпустил альбом… Разрекламированное «Смутное время» оказалось микстейпом, то есть сборником старых треков с некоторым количеством новых, изданных в период с 2014 по 2016 годы. В релиз вошли 36 песен, из новинок — «Колесо», «Мох», «Цунами», «Организация» и, кажется, все. Сингл «Кто убил Марка?» на микстейп не попал. Фанаты смогут в очередной раз переслушать «Город под подошвой»…

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Лучше бы микстейп был таким…

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«Медуза», я с тобой
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