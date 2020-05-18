шапито
Что будет, если убрать из мемов панчлайн? 🤔 Коты не будят Наташу, сосиски не плывут, а шерстяной волчара не гордится лапищами
Источник: MediaLeaks
Каждый мем нуждается в мощном панчлайне! Или нет. Это и выясняют в треде пользователя твиттера под ником Генси. Он предложил «нормализовать» популярные мемы, то есть отредактировать их так, чтобы стало несмешно. Например, можно взять мем про мужчину, бурно отмечающего третье место, пока его более успешные конкуренты стоят спокойно. И поставить этого мужчину на первое место. Получится самая обычная картинка про победу. И это тот самый случай, когда отсутствие панчлайна — и есть панчлайн.