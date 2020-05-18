Что будет, если убрать из мемов панчлайн? 🤔 Коты не будят Наташу, сосиски не плывут, а шерстяной волчара не гордится лапищами

Каждый мем нуждается в мощном панчлайне! Или нет. Это и выясняют в треде пользователя твиттера под ником Генси. Он предложил «нормализовать» популярные мемы, то есть отредактировать их так, чтобы стало несмешно. Например, можно взять мем про мужчину, бурно отмечающего третье место, пока его более успешные конкуренты стоят спокойно. И поставить этого мужчину на первое место. Получится самая обычная картинка про победу. И это тот самый случай, когда отсутствие панчлайна — и есть панчлайн.

Было

Стало

Было

Стало

Шерстяной волчара (на самом деле это волчица)

Было

Стало

Неверный парень

Было

Стало

«Ха-ха, я тут живу»

Было

Стало

«Плывите, сосиски»

Было

Стало

Колбасный сыр

Было

Стало

Флэш веселится на похоронах друга

Было

Стало

Было

Стало

«Это голубь?»

Было

Стало

Было

Стало