Есть мемы-однодневки, которые надоедают и забываются буквально через пару дней. А есть по-настоящему великие мемы — они живут годами, перерождаясь и обрастая новыми смыслами. , — как раз из второй категории. Не зря читатели «Медузы» назвали эту парочку лучшим мемом 2019 года.

Сам мем набрал популярность еще летом 2019-го, но за прошедшие полгода он стал только лучше — и из обычной картинки перешел в разряд искусства. Как выяснилось, ссору женщины с котом можно переложить на любой лад и адаптировать под любые культурные особенности. Смотрите!

Русские варианты мема

Украинский вариант мема

Древнегреческий вариант мема

Японский вариант мема

Китайский вариант мема

Корейский вариант мема

Тибетский вариант мема

Турецкий вариант мема

Британский вариант мема

Минималистичный вариант мема

Другие варианты мема

Но это еще не все. Мем превратили в комикс — к слову, довольно трогательный! Финал 10 из 10, листайте вправо.

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая, финальная