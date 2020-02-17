Художник Дамьен Чо, более известный под псевдонимом Unfins, выпустил веб-комикс с переосмыслением популярного в 2017 году мема о неверном парне (он же «distracted boyfriend»). Снимок, ставший шаблоном для множества мемов, изначально сделали для фотостока. На нем мужчина за руку гуляет с девушкой. Он заглядывается на другую проходящую мимо девушку в красном платье, чем, конечно же, неприятно удивляет свою подругу. Но, по версии Unfins, дело было вовсе не в измене.

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В комиксе неверный бойфренд подошел и заговорил с девушкой в красном. Девушка в голубом ожидаемо разозлилась на своего молодого человека, расстроилась и стала заедать горе мороженым. Она зря обижалась: «неверному» парню просто понравилось красное платье. Он выяснил у прохожей, где его можно купить, а потом подарил такое же своей любимой. В конце комикса все обиды забыты, пара помирилась, девушка обрадовалась платью, герои обнялись. Но потом девушка вспоминает, что до этого от обиды разбила PS4 своего бойфренда…

Ранее Дамьен Чо выпустил другой комикс, переосмысляющий популярный мем. Он нарисовал собственную версию «женщины, кричащей на кота». Посмотреть на нее можно вот тут.

А вот как это было в 2017 году Неверный мужчина засмотрелся на красивую девушку Откуда появился главный мем лета и сколько заработал автор фотографии? (Спойлер: нисколько)