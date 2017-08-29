Неверный мужчина засмотрелся на красивую девушку Откуда появился главный мем лета и сколько заработал автор фотографии? (Спойлер: нисколько)

В августе 2017 года в соцсетях начал широко распространяться мем «distracted boyfriend» про мужчину, который идет за руку с девушкой, но засматривается на другую. Это, безусловно, главный мем лета: от него невозможно спрятаться. Фотография, которая легла в основу мема, продается на фотостоках. Но ее автор, как выяснил Wired, ничего на популярности мема не заработал.

Первые картинки про неверного молодого человека появились еще в начале 2017 года. В январе турецкое сообщество, посвященное прог-року, опубликовало шутку про музыканта Фила Коллинза, который хочет изменить року с попсой.

В феврале эту фотографию опубликовали в инстаграме @_dekhbhai_ (2,2 миллиона подписчиков) с подписью: «Отметь друга, который влюбляется каждый месяц».

A post shared by DekhBhai Funny Bollywood Meme😂 (@_dekhbhai_) on Feb 23, 2017 at 8:01pm PST

Но последующие полгода снимок никто не замечал. В популярный мем он превратился только в августе. Тогда появились сотни разных картинок; твиты с самыми успешными набрали на Западе десятки тысяч ретвитов.

В России мем про неверного мужчину тоже прижился — в том числе благодаря локальным шуткам.

За обычными пользователями потянулись бренды — сразу несколько крупных российских компаний решили использовать мем в своих соцсетях. Из-за него «Альфа-Банк» обвинили в сексизме.

Издание Wired связалось с автором исходного снимка — 45-летним фотографом Антонио Гильемом. Он живет в Барселоне и снимает специально для .

Фотографией Гильем увлекся около трех с половиной лет назад, после того как из-за кризиса в стране остался без работы; до этого он создавал 3D-модели для строительных компаний. В 2015 году, вдохновленные хорошими продажами стоковых фотографий, Гильем и трое его моделей решили снять историю о неверности. Компания отправилась в каталонский город Жирона. «Было довольно сложно поймать правдоподобные выражения лиц — в основном потому, что одна из моделей постоянно смеялась», — рассказал Гильем в письме. Но в итоге получилась фотография, которая продается в стоке с названием «Неверный мужчина идет со своей девушкой и изумленно смотрит на другую привлекательную девушку».

«Я никогда не думал, что одна из моих фотографий может стать настолько популярной, — рассказал Wired Гильем. — Я до недавнего времени даже не знал, что такое мем».

Но взрывной успех фотографии практически не сказался на ее продажах. За год ее купили всего 700 раз. Для сравнения, самые популярные снимки Антонио Гильема покупают по пять-шесть тысяч раз в год. В день он в среднем продает по 1,6 тысячи фотографий.

«Мемы не принесли нам никакой выгоды, потому что большинство изображений не были проданы через фотостоки, — объяснил Гильем. — Их используют без разрешения». Но фотограф понимает, что соцсети так и работают, и не собирается судиться с пользователями (кроме тех, которые публиковали картинки, оскорбляющие автора или его моделей).

Сам мем к концу месяца начал развиваться. Одни пользователи модифицировали саму картинку, а другие нашли дополнительные фотографии Гильема с теми же моделями и сложили их в сюжеты.

logging off now pic.twitter.com/CaLpkNDiUa — matt ◉ lubchansky (@Lubchansky) August 24, 2017

Just when I thought this format was dead pic.twitter.com/6ZxRrE9VNX — 🐐Hungryghoast 🐐 (@Hungryghoast) August 28, 2017

THE CONCLUSION WEVE ALL BEEN WAITING FOR pic.twitter.com/48f6s5y9KG — *gun* (@oranforest) August 25, 2017