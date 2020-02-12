Освежите свою память и взгляните на этот мем из 2017 года про шерстяного волчару с мощными лапищами. Боже, как он хорош!

А теперь приготовьтесь к вот-это-повороту. В феврале 2020-го из поста National Geographic в инстаграме выяснилось, что никакой это не волчара. Это самая что ни на есть волчица! Шерстяная. С мощными лапищами. Прокладывает тропу для своих отпрысков, которым предстоит освоить новую охотничью территорию.

Автор снимка — фотограф National Geographic Аарон Хьюи. Он сделал этот кадр в национальном парке Денали на Аляске в 2016 году. По словам фотографа, охота увенчалась успехом — за кадром волки съели лося.

В соцсетях уже шутят, что мем стал только актуальнее, его будто адаптировали к современным реалиям. И боже, как же она хороша!