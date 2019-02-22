В американском приюте «Shy Wolf Sanctuary» живет огромный волк по кличке Юки. И он стал любимцем пользователей Reddit.

Началось все в 2012 году с поста волонтерки, работающей в этом самом приюте. Она выложила фотографию Юки и рассказала, что у волка было несколько хозяев, которые над ним издевались. Животное должны были усыпить, но в дело вмешались работники «Shy Wolf Sanctuary». Так Юки стал жить в приюте.

Юки, по словам волонтерки, оказался тем еще «глупышом». Он часто отбирает у посетителей одежду — и затем подолгу с ней играет. Как ни странно, вещи остаются целыми. Более того, волк сам возвращает владельцам украденное!

В 2012-м у Юки была «жена» (волонтерка так ее и называет) — волчица по кличке Белла. Она была значительно меньше Юки, что не мешало ей отбирать у него еду прямо из пасти. Из-за этого пару приходилось кормить отдельно друг от друга.

На Юки вновь обратили внимание, когда 21 февраля фотографию огромных волков в обнимку с девушкой выложили на Reddit с комментарием «вы бы сами не догадались, но волки — реально огромные».

За сутки в треде написали почти две тысячи сообщений. Пользователи шутили, что снимок — чистый обман!

Тогда девушка с этого снимка выложила еще одно фото — на этот раз с Юки. И на нем волк выглядит еще более огромным, чем в 2012 году! Судя по сообщениям девушки, она тоже работает в «Shy Wolf Sanctuary».

Максим Иванов