В волчьем вольере заметили обычную собаку. Оказалось, животные давно дружат 🐺🐕

Посетитель зоопарка в городе Ухань провинции Хубэй снял на видео собаку, гуляющую по волчьему вольеру. Самого волка при этом нигде не было видно. На записи слышно, как посетители удивляются подмене.

Видео разошлось по китайским соцсетям. На него также обратили внимание журналисты, которые связались с представителями зоопарка. Оказалось, что это вовсе не обман, а история давней дружбы.

Во-первых, волк в вольере все-таки был, просто он, скорее всего, спал. Во-вторых, собака оказалась там совсем не случайно. Несколько лет назад волка отселили от других сородичей, с которыми тот постоянно дрался (и, судя по всему, часто проигрывал). Ему выделили отдельный вольер. Но изоляция привела к тому, что волк начал страдать от одиночества.

Тогда сотрудники зоопарка подселили к нему двух щенков, с одним из которых он крепко подружился (другого чуть позже забрали). Работники зоопарка показали видео, на котором животные играют и бегают за другом. В том, что посетитель зоопарка обнаружил собаку в волчьем вольере, нет ничего необычного, ведь все эти годы животные жили вместе.