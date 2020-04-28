Твиттер постоянно режет картинки так, что не сразу понимаешь, что там вообще изображено. Часто это приводит к нелепым результатам. Мем «Did it work?» («Сработало?») — ровно про это.

Пользователи твиттера берут фотографию ног Лисы Манобан, участницы кей-поп группы Blackpink, и соединяют ее с изображениями других знаменитостей или кадрами из фильмов. Соединить нужно так, чтобы казалось, что это одна картинка! И в конце обязательно добавить: «Did it work?».

Вот кому уже успели приделать ноги Манобан.

Споку из «Звездного пути»

Джеффу Голдблюму

Шреку

Коню БоДжеку

Тимоти Шаламе

Робину

Папе римскому

Плоду ¯\_(ツ)_/¯