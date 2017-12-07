Что россияне слушали в Apple Music в 2017 году? 30 лучших альбомов и песен (вы удивитесь)

Музыкальная индустрия устроена так, что в декабре новых значимых пластинок выходит очень мало: все бросаются подводить итоги года. Некоторые списки интереснее других — хотя бы потому, что отражают вкус не составителей, а масс; особенно в этом смысле показательны итоги года по версии пользователей стриминговых сервисов. «Медуза» публикует список 30 альбомов и песен, которые были популярнее всего в России в 2017 году среди пользователей Apple Music и iTunes. С примерами и короткими комментариями.

Альбомы

30. Depeche Mode «Spirit»

29. Лана Дель Рей «Lust for Life»

28. Мот «Наизнанку»

27. Баста «Баста 5. Часть 1»

26. Linkin Park «One More Light»

25. Баста «Баста 5. Часть 2»

24. LʼOne «Гравитация»

23. Саундтрек к «Ла-Ла Ленду»

22. Metallica «Hardwired…To Self-Destruct»

21. Twenty One Pilots «Blurryface»

20. «Ленинград» «Ленинград: лучшее!»

19. Artik & Asti «Номер 1»

18. Кендрик Ламар «DAMN.»

17. «Каста» «Четырехглавый орет»

16. Саундтрек к «На пятьдесят оттенков темнее»

15. Ragʼn'Bone Man «Human»

14. ATL «Лимб»

13. Скриптонит «Дом с нормальными явлениями»

12. Monatik «Звучит»

11. Макс Барских «Туманы»

10. Егор Крид «Что они знают?»

Пожалуй, самый успешный проект созданного Тимати лейбла Black Star за последние пару лет: презентабельный мужчина Егор Крид продолжает традиции российской эстрады, не пытаясь сделать ее моднее или умнее, — и завоевывает эфиры.

«Если ты меня не любишь», дуэт с певицей Molly (она же Ольга Серябкина из группы Serebro) BlackStarTV

9. «Грибы» «Дом на колесах, часть 1»

Первый альбом украинцев, придумавших скрестить русский рэп с русской клубной музыкой, вышел еще осенью 2016-го, и в последнее время группу откровенно лихорадит (концерты отменяются, часть 2 так и не вышла) — но общему успеху пластинки это не помешало. Тому, очевидно, есть одна дополнительная причина, о которой — ниже.

«Велик» KinoMost

8. Оксимирон «Горгород»

Еще более суровый случай, чем с «Грибами»: «Горгород» вышел аж осенью 2015-го. Впрочем, почти ничего нового с тех пор Мирон Федоров так и не выпустил, а поводов заинтересоваться им в этом году было достаточно (первый баттл, второй баттл, концерт в «Олимпийском»), так что все логично.

Одно из немногих новых сочинений Оксимирона — куплет в песне рок-группы «Би-2», посвященной эмигрантам, возвращавшимся в СССР oxxxymironofficial

7. Эд Ширан «+»

Самая навязчивая поп-музыка года: от песен Эда Ширана, сочиняющего хорошо спродюсированные и банальные шлягеры про любовь и сложности жизни, некуда было деваться в такси, кафе и прочих публичных местах. Добралась она и до сериала «Игра престолов».

Песня «Castle on the Hill», в которой Ширан рассказывает про свой трудный путь к славе Ed Sheeran

6. Loboda «H2LO»

В 2004 году Светлана Лобода пришла в «ВИА Гру» — и ушла из группы. 13 лет спустя она стала самой успешной поп-певицей на постсоветском пространстве. Под «Твои глаза» и «К черту любовь» интеллигентные люди через годы будут самозабвенно танцевать на пьяных вечеринках. Раздевайся, ложись.

«К черту любовь» LOBODA

5. Ноггано «Лакшери»

Комически-блатная хип-хоп-сага из 35 (!) песен от многостаночника Василия Вакуленко (он же Баста), вышедшая в самый последний день 2016 года. Сколько человек, подступавшихся к «Лакшери», добрались до конца альбома, неясно, но за строчки «ты меня задиссил, но мой кот, на тебя пописяв, унизил» и за песню «Собака съела товар» можно простить многое.

Та самая песня про кота ТО «Gazgolder»

4. The Weeknd «Starboy»

Еще одна запись, датированная 2016 годом (и тоже вышедшая в самом его конце). Самый доступный и конвенциональный альбом канадца Абеля Тесфайе, претендующего на звание современного Майкла Джексона, — и, в общем, небезосновательно.

Клип на песню «False Alarm», снятый россиянином Ильей Найшуллером TheWeekndVEVO

3. Скриптонит «Праздник на улице 36»

Казахский рэпер обещал выпустить свой второй альбом сразу после первого — но в итоге на это понадобилось больше полутора лет. Теперь Скриптонит грозится до конца 2017 года издать еще одну запись; впрочем, это уже необязательно — «Праздник на улице 36», дикая и по-хорошему мутная пластинка про секс и лихую жизнь, подтвердила его репутацию самого самобытного сочинителя в русскоязычном хип-хопе.

Подход Скриптонита к собственному творчеству хорошо иллюстрируется тем фактом, что ни на одну песню с нового альбома не был снят клип. Это композиция «Ага, ну» Tbilisi Beats

2. Imagine Dragons «Evolve»

Единственный пункт в топ-10, оставляющий какую-то надежду на лучшее для рок-музыки, — и то: от рока Imagine Dragons берут разве что размах и искры электричества. Главная же причина их успеха, кажется, — умение сочинять мемоемкие мелодии и неудержимое желание занять своей музыкой все отведенное ей пространство.

«Thunder» ImagineDragonsVEVO

1. Jah Khalib «Если чё, я Баха»

Главный символ коммерческого успеха русского рэпа в 2017-м году (этот альбом, кстати, тоже формально вышел в 2016-м) — это не Фейс, не Фараон, не Тимати и даже не «Грибы». Это уроженец Казахстана Бахтияр Мамедов, упаковывающий в хип-хоп-формат броские, ясные и масштабно спродюсированные шлягеры, которые подходят и для дискотеки, и для занятий фитнесом, и для ночных рыданий. Будем с этим жить.

«Созвездие ангела» Jah Khalib

Песни

30. Наргиз «Вдвоем» (feat. Максим Фадеев)

29. Баста «Выпускной (Медлячок)»

28. Егор Крид «Потрачу»

27. Alekseev «Океанами стали»

26. Calvin Harris «My Way»

25. T-Fest «Улети»

24. The Weeknd «Starboy (feat. Daft Punk)»

23. T-Fest & Скриптонит «Ламбада»

22. Егор Крид & Molly «Если ты меня не любишь»

21. Artik & Asti «Неделимы»

20. Мот «Сопрано (feat. Ани Лорак)»

19. Kaleo «Way Down We Go»

18. Loboda «Случайная»

17. Estradarada «Вите надо выйти»

16. Filatov & Karas «Лирика (feat. Masha)»

15. Imagine Dragons «Thunder»

14. Баста «Сансара»

13. Allj «Розовое вино (feat. Feduk)»

12. Monatik «Кружит»

11. MiyaGi & Эндшпиль «I Got Love (feat. Рем Дигга)»

10. Imagine Dragons «Believer»

Тот случай, когда успех песни полностью обеспечен припевом, — который вы слышали, даже если не знаете названия Imagine Dragons.

ImagineDragonsVEVO

9. Clean Bandit «Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie»

Среднетемповый танцевальный гимн от авторов «Rather Be». Где-то посередине между музыкой островов Карибского бассейна и группой «Пропаганда».

Clean Bandit

8. Макс Барских «Туманы»

Спасибо Елке и Ивану Дорну: теперь типичный русскоязычный поп-хит звучит вот так. По тексту и мелодии все равно похоже на Машу Распутину — но звук отчаянно старается быть модным.

Media Land

7. Jah Khalib «Лейла (feat. Маквин)»

Самый душевный номер автора самого успешного (по крайней мере, в Apple Music) альбома года. Если бы сейчас издавали сборники «Romantic Collection», эта песня непременно бы там оказалась.

WOW TV

6. Loboda «Твои глаза»

О Светлане Лободе нам больше сказать нечего, поэтому просто посмотрите этот мем.

LOBODA

5. Ofenbach «Be Mine»

Еще один привязчивый танцевальный хит, на сей раз — в исполнении двух французских диджеев.

Ofenbach

4. Ragʼn'Bone Man «Human»

Единственный в первой десятке дебютант — большой английский человек, соединяющий традиционный блюз с приемами стадионной поп-музыки.

RagnBoneManVEVO

3. Луис Фонси «Despacito (feat. Daddy Yankee)»

Шок: «Деспасито» — не самая популярная песня 2017 года в России. 4 с половиной миллиарда просмотров на ютьюбе (это абсолютный рекорд).

LuisFonsiVEVO

2. Эд Ширан «Shape of You»

И то сказать: этот номер, пожалуй, будет даже попривязчивее, чем «Деспасито».

Ed Sheeran

1. «Грибы» «Тает лед»

И да: русская нетленка года, самый мемоемкий трек 2017-го — и тот самый секретный ингредиент успеха «Грибов». Закрой глаза, все постепенно.