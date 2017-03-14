Самый классный парень в поп-музыке. Или самый мерзкий? За что любят и ненавидят Эда Ширана, от которого невозможно спрятаться

Британский музыкант Эд Ширан только что выпустил новый альбом под названием «÷». Главный хит пластинки, «Shape Of You», вы слышали наверняка, даже если только что узнали о существовании такого артиста. В последнее время от Ширана невозможно спрятаться: он дружит с певицей Тейлор Свифт, бьет рекорды по продажам дисков, оккупировал обложки журналов, мечтает обогнать по популярности Адель — и даже снимается в «Игре престолов» ради своей фанатки Мэйси Уильямс (Арья Старк). Кажется, Ширана все обожают — но на самом деле ненавистников самого популярного рыжеволосого музыканта последних лет тоже хватает. «Медуза» рассказывает, кто такой Эд Ширан, почему его любят и за что не переносят на дух.

Кто он вообще такой?

Эду Ширану 26 лет; если вы ничего о нем не слышали до сих пор, то, наверное, лукавите — слышали, даже если не знали, что этого рыжеволосого молодого англичанина зовут именно так. Ширан вырос на востоке Англии, его родители родом из Лондона; отец работал куратором, мать занималась культурной журналистикой и изготовлением ювелирных изделий. Так что когда Ширан говорит, что он из совершенно обычной семьи, не верьте.

В 2008 году он переехал из Саффолка в Лондон, поступил в музыкальный колледж и всерьез занялся музыкой, перебиваясь, по его словам, случайными заработками и кочуя по друзьям. Иногда, любит рассказывать Ширан, ему приходилось спать в лондонском метро, он даже провел пару ночей на улице — до тех пор, пока не выпустил серию из пяти мини-альбомов (один из них — вместе с легендами лондонского грайма). Однажды Ширан проснулся знаменитым: его пластинка «No. 5 Collaborations Project» без какой-либо поддержки выбилась на верхние строчки чарта iTunes, а на концерт в лондонский клуб Barfly пришли в пять раз больше человек, чем площадка могла вместить.

Ed Sheeran — Shape of You [Official Video] Ed Sheeran

После этого Ширан выпустил три полноценных альбома («+», «×» и «÷», последний — в 2017 году), каждый из которых становился популярнее и успешнее предыдущего. Он выступал перед королевой Елизаветой II, писал песни для Тейлор Свифт (и ездил с ней в тур — благодаря чему стал известен в США; таблоиды даже писали о романе Эда и Тейлор), One Direction и многих других. И постепенно из британской звезды превращался в звезду мировую.

Музыка Ширана — это мелодичный (и порой приторный) поп-рок про любовь и дружбу. Артист эксплуатирует образ «парня из соседнего дома»: и во внешности — растянутые свитера, мешковатые джинсы, лохматые волосы, и в музыке — у каждого найдется знакомый, который пишет похожие песни под гитару с незамысловатыми текстами. Но не каждый из них, как Эд Ширан, зарабатывает 50 миллионов долларов в год.

За что обожают Эда Ширана?

Он талантливый музыкант. В конце концов, не так уж много было бездарностей, которые писали песни и продавали их миллионными тиражами. Клип на одну из песен 26-летнего певца посмотрели на ютьюбе с начала января 2017 года более 350 миллионов раз; в десятке самых популярных синглов Великобритании сейчас девять его песен; по уровню популярности его можно сравнить только с Адель и Тейлор Свифт. Он написал десятки песен для крайне успешных артистов, от той же Тейлор до One Direction и Джесси Уэр, заработал десятки миллионов долларов и влюбил в себя миллионы людей.

Он пишет простые и прилипчивые песни. Одно из главных правил поп-хита — песня должна быть понятна любому. Ширан осмысляет банальные жизненные истории, снабжая их таким количеством деталей, чтобы песня казалась персональным высказыванием артиста (значительная часть его композиций посвящена бывшим девушкам и друзьям). Плюс простые и запоминающиеся мелодии. В итоге миллионы людей слушают Ширана и думают: «Он поет про меня!» — ну и подпевают, разумеется.

Ширан — один из самых милых людей в поп-музыке. Эд с большой теплотой относится к своим фанатам. Он не раз навещал поклонников в больницах или заявлялся на их свадьбы; во время его концертов не раз предлагали руку и сердце. Среди фанатов Ширана много детей — им он тоже уделяет внимание; например, может оплатить какой-нибудь 11-летней девочке поездку на свой концерт. Эд помогает благотворительным организациям, а однажды взял котенка, которого собирались усыпить. По сути, Ширан — это такой Дейв Грол, только из мира поп-музыки.

Никто не знает плохих историй про Ширана. Худшая его провинность — увлечение алкоголем (но и близко не такое деструктивное, как у Эми Уайнхаус или Пита Доэрти). Ширан признается, что крепко выпивал в годы бродяжничества по Лондону и частенько играл концерты пьяным, однако сейчас никогда не позволяет себе выпивку перед выступлением.

Однажды Ширан поранил себе лицо на вечеринке так, что шрам пришлось зашивать, тем не менее и в этом случае ничего серьезного не случилось. Таблоиды утверждали, что его случайно поранила бутафорским мечом британская принцесса Беатриса во время шуточной церемонии посвящения в рыцари, но друг музыканта Джеймс Блант (именно его якобы и посвящали, а Ширан стоял рядом) утверждает, что все это выдумки.

За что его не любят

Ширан — типичный «хороший парень». На самом деле нет. Значительная часть песен Ширана написана от лица типичного «хорошего парня», который жалуется своим возлюбленным, что никто не обращает на него внимания, предпочитая «плохих парней» — и тем самым требует сочувствия. Лирический герой Ширана пытается быть хорошим и всепрощающим (в нескольких песнях он рассказывает, как желает добра бросившим его девушкам) — хотя на самом деле он эгоист, стремящийся представить себя в лучшем свете. Песня «New Man» с нового альбома хорошо это иллюстрирует: герой оскорбляет нового бойфренда своей бывшей девушки, а заодно и ее саму за ее выбор — вряд ли это поведение вписывается в концепцию «хорошего парня».

Он слишком старается всем понравиться. Вот Эд Ширан помогает смертельно больной фанатке; вот Ширан в первый день продаж нового альбома стоит за прилавком музыкального магазина; вот он бесплатно играет на свадьбе друзей, знакомых или каких-то случайных людей; вот он смешивает коктейли до шести утра во время интервью с Rolling Stone; вот он просыпается после погрома в отеле и прибирается так, что горничная ничего не замечает — просто потому, что ему стало стыдно за последствия веселья. От этой нарочитой хорошести начинает подташнивать — слишком уж парень старается. Ширан и сам признается, что сейчас надо быть вежливым и правильным — иначе твои альбомы перестанут покупать, а радиостанции не будут ставить песни.

Ширан читает рэп. Эд, правда, не надо. Пожалуйста.

От него негде спрятаться. Рекламная кампания к новому альбому Ширана под названием «÷» захватила весь мир. Клипы с Шираном рекламируются везде, новости о нем, будь то рекордные продажи альбома или съемки в небольшой роли в «Игре престолов», попадают во все издания (даже в наше). Тотальное доминирование песен Ширана в эфире стало поводом для разговоров о том, что пора реформировать музыкальные чарты — не может одного человека быть так много.

Ширан играет музыку, которую должны слушать ваши родители. Его максимально безопасный и вегетарианский поп-рок мало чем отличается от каких-нибудь Simply Red или любой другой романтической группы из 1980-х. Даже в Брайане Адамсе больше рок-н-ролла, чем в Ширане.