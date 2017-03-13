Эд Ширан снимется в новом сезоне «Игры престолов». Ради Арьи Старк

Британский музыкант Эд Ширан появится в новом сезоне «Игры престолов». Ширан сыграет в сериале ради исполнительницы роли Арьи Старк — актрисы Мэйси Уильямс, которая является фанатом музыканта.

Фото: Nicola Marfisi / AGF / Sipa / Scanpix / LETA

По словам продюсеров сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, они давно уговаривали Ширана сняться в эпизодической роли в «Игре престолов», чтобы порадовать Уильямс.

Кого именно будет играть Ширан, неизвестно.

В предыдущих сезонах с камео появлялись группы Coldplay и Snow Patrol.