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Эд Ширан снимется в новом сезоне «Игры престолов». Ради Арьи Старк
Британский музыкант Эд Ширан появится в новом сезоне «Игры престолов». Ширан сыграет в сериале ради исполнительницы роли Арьи Старк — актрисы Мэйси Уильямс, которая является фанатом музыканта.
По словам продюсеров сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, они давно уговаривали Ширана сняться в эпизодической роли в «Игре престолов», чтобы порадовать Уильямс.
Кого именно будет играть Ширан, неизвестно.
В предыдущих сезонах с камео появлялись группы Coldplay и Snow Patrol.
Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля 2017 года.
Эд Ширан — 26-летний певец из Великобритании. В 2016 году Ширан получил две статуэтки «Грэмми» за песню «Thinking Out Loud».