Названа дата премьеры нового сезона «Игры престолов»

Премьера седьмого сезона телесериала «Игра престолов» телеканала HBO состоится 16 июля 2017 года. В официальном твиттере сериала появился тизер:

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

Дата премьеры стала известна в ходе трансляции в фейсбуке сериала: табличка с датой была помещена внутрь куба льда, который растапливали огнем. Подписчикам предлагалось оставлять комментарии к трансляции, чтобы усилить пламя и скорее узнать дату. Дата появляется в районе отметки 14:54:

GoT FB Live: Fear The Winter Almost there Game of Thrones fans. Comment FIRE or DRACARYS to reveal the #GoTS7 date. Опубликовано Game of Thrones 9 марта 2017 г.

Ранее было известно, что премьера сезона состоится позже, чем обычно — не весной, а летом 2017 года. Кроме того, в сезоне будет семь, а не десять серий.