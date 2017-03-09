Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!

Названа дата премьеры нового сезона «Игры престолов»

Meduza
20:09, 9 марта 2017
Надежный источник

Премьера седьмого сезона телесериала «Игра престолов» телеканала HBO состоится 16 июля 2017 года. В официальном твиттере сериала появился тизер:

Дата премьеры стала известна в ходе трансляции в фейсбуке сериала: табличка с датой была помещена внутрь куба льда, который растапливали огнем. Подписчикам предлагалось оставлять комментарии к трансляции, чтобы усилить пламя и скорее узнать дату. Дата появляется в районе отметки 14:54:

GoT FB Live: Fear The Winter

Almost there Game of Thrones fans. Comment FIRE or DRACARYS to reveal the #GoTS7 date.

Опубликовано Game of Thrones 9 марта 2017 г.

Ранее было известно, что премьера сезона состоится позже, чем обычно — не весной, а летом 2017 года. Кроме того, в сезоне будет семь, а не десять серий.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться