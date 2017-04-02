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Между нами тает лед Десять отличных пародий и каверов на хит «Грибов»

С выхода клипа «Тает Лед» группы «Грибы» прошло три недели, и за это время официальный клип посмотрели более 30 миллионов раз. «Грибам» не просто удалось выпустить прилипчивую песню и запоминающийся видеоряд — они создали феномен, с которым может соперничать разве что прошлогодний «Экспонат» группы «Ленинград». На «Тает Лед» уже вышла масса пародий и каверов — про некоторые из них «Медуза» уже рассказывала. Вот еще десять.