шапито
Между нами тает лед Десять отличных пародий и каверов на хит «Грибов»
С выхода клипа «Тает Лед» группы «Грибы» прошло три недели, и за это время официальный клип посмотрели более 30 миллионов раз. «Грибам» не просто удалось выпустить прилипчивую песню и запоминающийся видеоряд — они создали феномен, с которым может соперничать разве что прошлогодний «Экспонат» группы «Ленинград». На «Тает Лед» уже вышла масса пародий и каверов — про некоторые из них «Медуза» уже рассказывала. Вот еще десять.
«Грибы»
Оригинальный клип для тех, кто его еще не видел (такие есть?).
Сыендук
Автор ютьюб-канала «Сыендук» заставил «Грибов» петь о школьниках, вышедших на акции протеста.
Осторожно: видео содержит нецензурную лексику. Если для вас это неприемлемо, посмотрите историю Древнего Рима за 20 минут.
Жгун
Дизайнер Егор Жгун тоже добавил клипу «Грибов» политики.
Yuframe
Одна из лучших пародий на клип «Грибов». Популярная казахстанская группа комиков Yuframe перепела песню и пересняла клип, посвятив ее чаю.
ДоброДел
В Подмосковье тает лед, на субботник выходит народ,
Вместе мусор уберем, кто не с нами, тот огребет.
Пародия от подмосковного телеканала «360».
Couple Band
Минималистичный кавер — только женский голос и гитара.
Саша Капустина
Еще один кавер, на этот раз от видеоблогера Саши Капустиной.
ND Production
Авторы канала ND Production перепевают песни голосами политиков. С «Грибами» получилось не очень похоже, но количество спародированных за один трек личностей впечатляет.
Бал вампиров
Герои мюзикла «Бал вампиров» переделали песню «Грибов» — и спели «Между нами льется кровь».
У клипа есть один существенный недостаток — странный грим.
Евгений Кулик
Актер и комик Евгений Кулик снял целую сценку о сотрудниках спецслужб, которые ворвались к нему в квартиру.
1XBET
Букмекерская компания 1XBET выпустила пародию, в которой фанаты высказывают все, что думают о сборной России по футболу. Как ни странно, обошлось без единого нецензурного слова.