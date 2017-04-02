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Между нами тает лед Десять отличных пародий и каверов на хит «Грибов»

Meduza
07:32, 2 апреля 2017

С выхода клипа «Тает Лед» группы «Грибы» прошло три недели, и за это время официальный клип посмотрели более 30 миллионов раз. «Грибам» не просто удалось выпустить прилипчивую песню и запоминающийся видеоряд — они создали феномен, с которым может соперничать разве что прошлогодний «Экспонат» группы «Ленинград». На «Тает Лед» уже вышла масса пародий и каверов — про некоторые из них «Медуза» уже рассказывала. Вот еще десять.

«Грибы»

Оригинальный клип для тех, кто его еще не видел (такие есть?).

Грибы — Тает Лёд
KinoMost

Сыендук

Автор ютьюб-канала «Сыендук» заставил «Грибов» петь о школьниках, вышедших на акции протеста.

Осторожно: видео содержит нецензурную лексику. Если для вас это неприемлемо, посмотрите историю Древнего Рима за 20 минут.
Грибы — Тает Лёд | Словоблуд | Сыендук
Сыендук

Жгун

Дизайнер Егор Жгун тоже добавил клипу «Грибов» политики.

Yuframe

Одна из лучших пародий на клип «Грибов». Популярная казахстанская группа комиков Yuframe перепела песню и пересняла клип, посвятив ее чаю.

Грибы — Тает Лёд (Пародия By Yuframe)
Yuframe

ДоброДел

В Подмосковье тает лед, на субботник выходит народ,

﻿Вместе мусор уберем, кто не с нами, тот огребет.

Пародия от подмосковного телеканала «360».

360 перепели Грибы — Тает Лёд
ДоброДел

Couple Band

Минималистичный кавер — только женский голос и гитара.

Couple Band — Тает Лёд (Грибы Cover)
Couple Band

Саша Капустина

Еще один кавер, на этот раз от видеоблогера Саши Капустиной.

Грибы — Тает Лёд (cover. Саша Капустина)
Саша Капустина

ND Production

Авторы канала ND Production перепевают песни голосами политиков. С «Грибами» получилось не очень похоже, но количество спародированных за один трек личностей впечатляет.

ТАЕТ ЛЁД Голосами Политиков (Грибы)
ND Production

Бал вампиров

Герои мюзикла «Бал вампиров» переделали песню «Грибов» — и спели «Между нами льется кровь».

Бал Вампиров. Гробы. Тает лед. Грибы. Пародия.
StageRu

У клипа есть один существенный недостаток — странный грим.

Евгений Кулик

Актер и комик Евгений Кулик снял целую сценку о сотрудниках спецслужб, которые ворвались к нему в квартиру.

1XBET

Букмекерская компания 1XBET выпустила пародию, в которой фанаты высказывают все, что думают о сборной России по футболу. Как ни странно, обошлось без единого нецензурного слова.

ГРИБЫ — ТАЕТ ЛЁД / Футбольная пародия. #ЭтоНеНашаСборная Недовольные болельщики перепели хит.
Яблочный Канал