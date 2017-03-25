Все пародируют новую песню «Грибов». От гастарбайтеров до Александра Беляева из прогноза погоды

Украинская группа «Грибы» 10 марта выпустила новую песню «Тает лед» и клип на нее. Рэп-песня о любви, воспевающая романтику городских окраин, уже стала одной из самых популярных композиций года на русском языке — только за две недели клип на ютьюбе посмотрели почти 20 миллионов раз. Он спровоцировал десятки пародий, а простой танец из песни танцуют все, от Ивана Урганта до Филиппа Киркорова. «Медуза» выбрала лучшие (и худшие) пародии на «Тает лед»

Все пародируют «Грибов»

Сначала были некие «московские таджики» с песней про будни дворников, скрывающихся от ФМС.

Таджики перепели «Грибы — Тает Лёд» // Пародия Пацаны вообще ребята

Потом появились десятки покадровых копий оригинального видео. Вот, например, «Тает лед» в Самаре. Все остальные подобные пародии ничем особенным не выделяются и просто помещают оригинальный клип в какой-нибудь другой мрачный микрорайон.

И наконец в дело вступил Иван Ургант — и показал, кто тут мастер. В клипе, который вышел в «Вечернем Урганте», ведущий прогнозов погоды Александр Беляев читает: «На Урале тает лед, и в Сибирь потепление придет». Вряд ли у кого-то получится сделать лучше.

Вечерний Ургант — Тает лёд. Музыкальный прогноз погоды от профессора Александра Беляева Вечерний Ургант

Все танцуют под «Тает лед»

Очень простой и заразительный танец из клипа «Грибов» легко воспроизвести. Да и вообще под песню хочется двигаться, и только ленивый этого не делает.

Например, Филипп Киркоров:

Или Арнольд Шварцнеггер, Джон Траволта и другие герои кино:

Грибы — Между нами тает лёд Anastasia Lightman

Даже Юрий Никулин:

Между нами тает лёд funny video

Или герои «Афони»: