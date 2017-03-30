шапито
Нескучная история Древнего Рима в 20 минутах. Новый видеоликбез от «Арзамаса»
Образовательный проект «Арзамас» в рамках курса «Что такое античность?» выпустил видео «Древний Рим в ХХ минутах». Ролик рассказывает об истории древнего Рима, его правителях, жителях и достижениях.
Также «Арзамас» опубликовал тест «Понимаете ли вы античность?» И в этом тесте есть секрет!
С первого взгляда все выглядит обычно: вы отвечаете на вопросы и получаете результат.
Но если несколько раз кликнуть на голову статуи, включается музыка.
Затем фон меняет цвет, а из-под плашки выплывают вебпанк дельфины, фигуры, головы и руки.
И в итоге они захватывают все пространство.