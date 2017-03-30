Нескучная история Древнего Рима в 20 минутах. Новый видеоликбез от «Арзамаса»

Образовательный проект «Арзамас» в рамках курса «Что такое античность?» выпустил видео «Древний Рим в ХХ минутах». Ролик рассказывает об истории древнего Рима, его правителях, жителях и достижениях.

Древний Рим за XX минут Arzamas

Также «Арзамас» опубликовал тест «Понимаете ли вы античность?» И в этом тесте есть секрет!

С первого взгляда все выглядит обычно: вы отвечаете на вопросы и получаете результат.

Но если несколько раз кликнуть на голову статуи, включается музыка.

Затем фон меняет цвет, а из-под плашки выплывают вебпанк дельфины, фигуры, головы и руки.

И в итоге они захватывают все пространство.