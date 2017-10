Баттл Оксимирона против Дизастера: о чем это было?

A post shared by ¡Alexandr👑¡ (@_alexander_fray) on Oct 15, 2017 at 9:33pm PDT

Дизастер: Все удивляются, почему у тебя так много фанатов, но я знаю историю: когда Советский Союз распался, его разделили на кучу стран, и в каждой у тебя есть « ». Вы все коммунисты — и, наверное, живете в одном доме. Все знают, что я тебя разделаю, — когда ты встречался с родителями перед отъездом, папа обнял тебя и сказал маме: «Знаешь, это, наверное, последний раз, когда мы его видим».

Мне говорили, что русские — хитрые ребята и обыграют меня. Это что, шутка? Я похож на Хиллари Клинтон? Во мне дух Линкольна! Во мне дух Кеннеди! Я круче, чем Никсон, — трясу своим членом, входя в Кремль. Это будет панихида по СССР. Я слышал, у России 7000 ядерных ракет. Что вы собираетесь с ними делать?

Я знаю: если бы я решил избираться в президенты, от него бы зависело, кто победит. Но все это ерунда — США по-прежнему номер один, хоть у нас и нет нормального лидера. Ты слышишь, как тихо? Это наша страна ждет, пока ваша доберется до Луны. Мы давно впереди, наши технологии куда круче ваших. Когда у вас проблемы на космическом корабле, вы берете трубку и звоните Илону Маску.

Говорят, в России сильный хип-хоп, но это потому, что все твои фаны — малолетки. Окси — это как оксиконтин: подделка под наркотик, от которой нет кайфа.

Оксимирон: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?» Сейчас будет российский ракетный удар по Сирии. Ты зазнался, как . Ты лузер, потому и занимаешься баттлами, а не нормальным рэпом, — а я даже Vice отшил. Не изображай из себя учителя и мастера: все, что ты делаешь, — баттлишь с людьми за деньги, которых стоит один мой шлепанец.

Ты американский араб-мусульманин. Ну и каково это — биться за флаг, который покрыт кровью твоих соплеменников? Ты плюешь на геноцид твоих родителей. Америка убила два миллиона мусульман, а ты размахиваешь ее флагом. То, что ты говоришь про меня, — стереотипы. Мне не нравится российская власть, но это Америка научила ее вести себя как школьное быдло. Так что к черту твой дом, к черту мирового полицейского, к черту вашу войну с террором, войну с наркотиками, Федеральную резервную систему, Тома с Джерри и .

Американские туристы вечно ведут себя очень громко. Я знаю, ты думаешь: «Я не такой». Но ты американец — и ты тоже поддаешься стереотипам. Вы пытаетесь стандартизировать мир и заставить всех плясать под свою дудку. Ты хочешь, чтобы моей стране было плохо, — но в ответ мы придем к вам с организованной преступностью.

Ты недооценил меня. Я превращу !

Дизастер: Что за хрень? Этот чувак мне затирает про политику! Я думал, ты суперзвезда из России и приехал потрахать сучек. Идиот: я родился в Америке!

Я буду читать небыстро, чтобы вы меня поняли. Если ты хочешь победить меня — надо быть более организованным. Ты что думал — это как граница с Украиной: можно ворваться, и все? Ты пытаешься с помощью своих хакеров влезть в нашу систему — но это штат Калифорния, у нас укрепления.

Ты занимаешься не только баттл-рэпом, ты серьезный артист — и я уважаю это. Когда у тебя депрессия, ты делаешь себе татуировку на шее. Там написано «1703», я знаю григорианский календарь и читаю твой шифр; эта надпись означает: «Я пидор». Сейчас я буду говорить, как ты, — с акцентом. Ты думаешь, этот баттл идет хорошо для тебя? Nyet. This is not a good position to be .

У вас все водородные бомбы в офшорах, а все, что мы о вас знаем, — это водка, бутылка и шлюха-блондинка. Ты из мира, где студентка по обмену, сосущая хер американскому студенту, считается перформансом. Но девушки из России были рождены для этого — посмотрите на их челюсти. Почему вы ожидаете от него хардкора, если русские известны по софт-порно? Я ветеран, мне скормили новичка. Язык жестов — универсальный язык, и твой говорит, что ты сосунок. Я бог рэпа, меня не могут свергнуть уже 17 лет, а вы вообще не знаете, как со мной иметь дело. Это та серия, где бой с русским выигрывает Рокки. Это расплата за то, что вы .

Оксимирон: Чтобы сделать карьеру в рэпе, нужен икс-фактор. У меня в имени три икса, а у тебя ни одного. У меня — рейтинг «икс», я русский еврей, и вот что происходит, когда нам задерживают долги. Наши родители — Ельцин и Ленин, я рос на морковке и капусте, и вы все злитесь, потому что я для вас — .

Благодаря мне ты стал знаменитостью в России. Хочешь, мы дадим тебе политическое убежище? В Америке ты диссидент — тебя дискриминируют за твои плохие шутки. Я смотрел твое интервью — ты 20 минут жалуешься. Ты занимаешься самолюбованием: не взрываешь, а отсасываешь себе, как Мэрилин Мэнсон. Русские веками были крестьянами — поэтому мы лучше всех умеем . Мы не знаем, что такое политкорректность, — то, что вы говорите в баттл-рэпе, мы говорим в реальной жизни. Может, мы и невежливые, но институциональный расизм-то у вас.

Ты похож на Туркменбаши. Все, чему ты выучился в , — жарить овец, курить кальян и неправильно употреблять слово «бисмилла». Не обижайся на меня, мистер Хезболла (читает на смеси немецкого с арабским). Иди на кухню, приготовь мне плов с курицей и соусом чили. Я твоя Северная Корея, я станцую на твоем трупе, как Рудольф Нуриев. И не думайте, что я против мусульман или арабов, — я все про них знаю, я читал Фирдоуси и Омара Хайяма. Но ты-то можешь говорить только про теракты и убийства, так что ты представляешь свой народ как ваххабитов-джихадистов. Мы знаем, что ты шутишь, но ты делаешь рекламу «Талибану». И если ты не уважаешь свою культуру, почему это должен делать я? Я злодей из Бонда, я русский Леонард Коэн и Боб Дилан, а ты похож на печень трески. Я убиваю из любви к искусству, а ты за деньги; я , а ты — по-русски.

Дизастер: У меня отличный контакт с моими фанатами: вот мой телефонный номер — можете писать мне сообщения, никаких проблем. А ты? Баттл со мной для тебя — самоубийство, надо было позвать сюда Linkin Park, чтобы они смогли посмотреть, как Честер снова умирает. Кто здесь видел клип на «Fata Morgana»? У меня от него кошмары — но не потому, что там выпускают кишки, а потому, что я думаю, что мне опять придется слушать твой рэп.

Русские баттлы звучат как третий раунд DNA против Чарли Клипса, когда они стали нести абракадабру вместо слов. Что рифмуется с русским рэпером? It doesn't matter. Мне насрать, что ты знаменит, — я не доверяю белым из странных мест. По мне так ты скрытый расист, ты как Великий мудрец ку-клукс-клана — босс, которого надо победить в последнем раунде борьбы с ненавистью. Ты расист. Ты выглядишь так, что если бы ты увидел черную девушку голой, тебя бы вырвало.

Думаешь, так трудно говорить на другом языке? (Читает по-русски.) «Я трахал твою маму в жопу в библиотеке, пока папа учил физику. Убил бабушку базукой». Мы знаем, кто здесь платит по счетам, — ты в моем доме. Улыбнись: сегодня твой звездный час — я тебя побью. Я понял, что ты русский, еще до того, как ты начал читать рэп: ты пригласил меня в гости, а потом застрелил бобра на заднем дворе и надел его как шапку. Я сказал твоей суке, что ее трахну, а она спросила — сколько платишь?

Оксимирон: Ты неплохо читаешь по-русски, а теперь позволь мне (очень быстро читает куплет на русском). Помнишь, как вы смеялись над тем, как Брейвик расстрелял людей в Норвегии. Ну держи: я уничтожу ваше шоу, как лас-вегасский стрелок! Ты из тех, кто тусуется с нацистами, чтобы показаться белым, — ну и кто теперь расист? Ты поддерживал Трампа, но как только против него высказался , ты поменял свою точку зрения.

Ты однажды обвинял оппонента, что он делает мерч вместо музыки. Я искал твои песни. Ты сраный лицемер! Где твоя музыка, братан? У тебя сто баттлов и три трека? Ты крутой баттл-рэпер, но как ты можешь победить настоящих музыкантов, если ты читаешь круто только а капелла. Я умею и то, и другое — и в чарты, и в баттлы.

Я знаю, что люди не любят, когда я в третьих раундах начинаю говорить о чем-то глубоком, но послушай. Английский — даже не мой второй язык, я знаю, что я плохо читаю, по сравнению с моим русским рэпом это смешно. Но я хочу поговорить о чем-то большем.

Я русский еврей, ты американский араб. Да, это не выглядит как , но вербальные поединки могут помочь излечить раны, которые есть в отношениях между народами. Мы стоим здесь и оскорбляем друг друга, но у каждого из нас возникает это странное ощущение: ты смотришь на себя зеркало, ведь мы же похожи.

Да, баттл-рэп — это сексизм, расизм и гомофобия, но если ты правда воюешь с кем-то, ты не шутишь про его мамку — ты его убиваешь. Пусть лучше евреи и арабы матерят друг друга, чем стреляют. Я видел, как это случилось с Украиной, и это безумие: две братские нации теперь враги, и только музыка приглушает боль. Я, конечно, не думаю, что баттл-рэп изменит мир. Но он может стать чем-то большим, чем просто панчлайны и рифмы.