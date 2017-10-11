Эминем прочитал фристайл против Дональда Трампа. Что сказал рэпер?

Эминем прочитал фристайл против Дональда Трампа. Его выступление показали во время трансляции вручения BET Awards — премии американского канала Black Entertainment Television. В своем выступлении музыкант перечислил все, за что чаще всего критикуют президента: расизм, милитаризм, миграционную политику, несдержанность в твиттере и даже оранжевый цвет кожи. В финале он обратился к своим фанатам и призвал тех, кто не определился, кого любит больше, Трампа или Эминема, пойти на***. «Медуза» публикует подробный пересказ фристайла Эминема на русском языке и полное видео выступления на английском.

Eminem Rips Donald Trump In BET Hip Hop Awards Freestyle Cypher BETNetworks

Эминем начинает с того, что предлагает отдать Обаме должное, потому что сейчас в американском Белом доме «камикадзе, который приведет нас к ядерному холокосту». Он упрекает Трампа в его милитаристских амбициях («он ждет, пока дерьмо уляжется, а сам заправляет свой самолет и летает, пока вокруг падают бомбы») и личной трусости («когда тебе нужно набраться смелости и пойти против меня, ты боишься»).

«Расизм — это единственное, в чем он успешен», — продолжает рэпер и отмечает, что сам Трамп при этом «весь оранжевого цвета — убойный загар». Затем он ругает Трампа за то, что тот постоянно устраивает скандалы в твиттере и спорит, например, об американском футболе, отвлекая внимание от реальных проблем: таких, как стрельба в Лас-Вегасе и необходимость провести оружейную реформу, или урагана в Пуэрто-Рико. Дальше Эминем ругает Трампа за коррупцию: «Он говорит что хочет снизить наши налоги, но кто заплатит за его расточительные поездки туда и обратно вместе со свитой на гольф-курорты и поместья? То же дерьмо, за которое он клеветал на Хиллари».

Эминем продолжает упрекать Трампа в расизме, рассказывая, что тот «поддерживал , а его поддерживал Ку-Клукс-Клан». «Теперь, если ты черный спортсмен, то ты испорченный пострел, который использует положение, чтобы дать голос тем, кто его лишен».

Последняя часть фристайла — про стену на границе США с Мексикой: «Он избавится от всех иммигрантов, он построит эту штуку. И я буду кидать этот кусок дерьма об эту стену, пока не прилипнет».

В финале рэпер обращается к своим фанатам: «Если ты мой фанат и поддерживаешь его, — решай раз и навсегда: ты либо за, либо против. И если ты не можешь определиться, кого любишь больше, если ты в смятении и не знаешь, кого поддерживаешь, я сделаю это за тебя: иди на ***».