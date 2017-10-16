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Баттл Оксимирона и Дизастера: только мемы

Meduza
08:10, 16 октября 2017

В ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе прошел исторический баттл: Оксимирон против одного из сильнейших баттл-рэперов мира Дизастера. Поединок никто не судил, так что победителей в нем нет, но российский участник выступил как минимум не хуже соперника.

Зрители обсуждали баттл в соцсетях, делая мемы и отмечая необычные моменты. Например, панч Оксимирона с цитатой из «Брата-2»:

Или то, к каким книгам апеллировал российский рэпер в баттлах с Гнойным и с Дизастером.

MDK

Баттл проходил на английском языке (хотя оба участника переходили на русский). Это оказалось проблемой для некоторых русскоязычных зрителей.

Поддержать Оксимирона приехал организатор Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев). И он тоже, кажется, ничего не понимал.

Зато в начале баттла Ресторатору дали сказать его коронную фразу: «Пошумим, *****».

MDK

После баттла Оксимирон и Дизастер сфотографировались вместе.

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