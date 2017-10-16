Баттл Оксимирона и Дизастера: только мемы
В ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе прошел исторический баттл: Оксимирон против одного из сильнейших баттл-рэперов мира Дизастера. Поединок никто не судил, так что победителей в нем нет, но российский участник выступил как минимум не хуже соперника.
Зрители обсуждали баттл в соцсетях, делая мемы и отмечая необычные моменты. Например, панч Оксимирона с цитатой из «Брата-2»:
Или то, к каким книгам апеллировал российский рэпер в баттлах с Гнойным и с Дизастером.
Когда Окси говорит "ШАТАП", он прямо вылитый Задорнов, который призывает замолчать и набрать воздуха в грудь перед панчлайном.— Юрий Хованский (@RussianStandup) October 16, 2017
Баттл проходил на английском языке (хотя оба участника переходили на русский). Это оказалось проблемой для некоторых русскоязычных зрителей.
Поддержать Оксимирона приехал организатор Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев). И он тоже, кажется, ничего не понимал.
вся жизнь это баттл Дизастер - Оксимирон а ты в ней ничего не понимающий Ресторатор— дерек ЛСЛ (@CaptainLoserLol) October 16, 2017
а ресторатор такой стоит и делает вид что что-то понимает, кивает во всю)))))))))))0— Луист ❤️ Chester (@Louie_Vandal) October 16, 2017
Настроение - ресторатор, который слушает английские слова .— Алёша Бродский (@murashko_alex) October 16, 2017
посмотрела я баттл,думала,что буду понимать только Мирона, но его игра слов заставляла меня выглядеть,как Ресторатор на протяжении баттла— dorichka (@bo_doshik) October 16, 2017
Зато в начале баттла Ресторатору дали сказать его коронную фразу: «Пошумим, *****».
«Я научу его правильно представлять публику. С вами Ресторатор, пошумим, бл*ть»— Лика (@olshanskiylik) October 16, 2017
Ворвался на world domination
Настроение: пьяный ресторатор pic.twitter.com/NA2aUEr8m6— Сергеевна (@jfbreeed) October 16, 2017
После баттла Оксимирон и Дизастер сфотографировались вместе.
💪💯🌎🌍🌏 Respect & unity. pic.twitter.com/OkyM7bORiA— Oxxxymiron (@norimyxxxo) October 16, 2017
October 16, 2017