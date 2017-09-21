Оксимирону выпускают кишки: вышел клип на песню его протеже Маркула

Оксимирон опубликовал клип на песню рэпера Маркула. Трек называется FATA MORGANA. Из интересного: в клипе Оксимирону вскрывают брюшную полость и достают внутренности. Разумеется, в этот момент Оксимирон продолжает читать.

Markul feat Oxxxymiron — FATA MORGANA (2017) oxxxymironofficial

Марат Маркул — давний знакомый Оксимирона по Лондону. В 2011 году у них выходила совместная песня. Как заметили на The Flow, качество клипов не сравнить.

Oxxxymiron feat. MARKUL — В тихом омуте Виталий Эхо

FATA MORGANA — вторая песня с участием Оксимирона за полтора года. Первую он выложил в начале сентября. По его словам, «Биполярочку» он написал спонтанно и так же спонтанно записал. Песня вышла вскоре после того, как Оксимирон потерпел поражение в самом ожидаемом рэп-баттле 2017 года против Гнойного.