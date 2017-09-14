«Я ждал год, чтобы отдать трон»: Оксимирон выпустил первую новую песню за полтора года. Послушайте ее прямо сейчас

Рэпер Оксимирон выпустил первую новую песню за полтора года.

«За ночь написал и записал трек, а Порчи (битмейкер Оксимирона — Прим. „Медузы“) его тут же свел. Это не один из готовящихся подгонов, ну и ***** [ладно], раз прорвало», — написал музыкант в твиттере.

Песня называется «Биполярочка» и представляет собой невеселое размышление о культурной и психологической ситуации, в которой находится автор. Есть здесь и намек на проигранный Оксимироном баттл с Гнойным. «Я за полтора года потерял себя, друзья — двое мертвы, третий в реанимации. Каждый мой шаг под микроскопом и рил ток, если хоть раз облажался. Я ждал год, чтобы отдать трон. Шапка Мономаха тяжела, я подустал всех ***** в рот», — читает рэпер (один из упоминаемых друзей, видимо, — Роман «Англичанин» Сащеко, участвовавший в белорусском хип-хоп-проекте ЛСП; он умер в конце июля 2017 года).

Музыку для «Биполярочки» делал Bluntcath, битмейкер, который ранее сотрудничал с Гуфом и, например, спродюсировал весь его альбом «Еще».