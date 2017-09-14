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«Я ждал год, чтобы отдать трон»: Оксимирон выпустил первую новую песню за полтора года. Послушайте ее прямо сейчас

Meduza
08:07, 14 сентября 2017

Рэпер Оксимирон выпустил первую новую песню за полтора года.

«За ночь написал и записал трек, а Порчи (битмейкер Оксимирона — Прим. „Медузы“) его тут же свел. Это не один из готовящихся подгонов, ну и ***** [ладно], раз прорвало», — написал музыкант в твиттере.

Песня называется «Биполярочка» и представляет собой невеселое размышление о культурной и психологической ситуации, в которой находится автор. Есть здесь и намек на проигранный Оксимироном баттл с Гнойным. «Я за полтора года потерял себя, друзья — двое мертвы, третий в реанимации. Каждый мой шаг под микроскопом и рил ток, если хоть раз облажался. Я ждал год, чтобы отдать трон. Шапка Мономаха тяжела, я подустал всех ***** в рот», — читает рэпер (один из упоминаемых друзей, видимо, — Роман «Англичанин» Сащеко, участвовавший в белорусском хип-хоп-проекте ЛСП; он умер в конце июля 2017 года).

Музыку для «Биполярочки» делал Bluntcath, битмейкер, который ранее сотрудничал с Гуфом и, например, спродюсировал весь его альбом «Еще».

Оксимирон (Oxxxymiron) — уроженец Санкт-Петербурга Мирон Федоров. Его второй (и на данный момент последний) альбом «Горгород» вышел в ноябре 2015 года. Предыдущий новый трек с участием Оксимирона — песня «Imperial», записанная его битмейкером Порчи, — вышел в апреле 2016 года.
Оксимирон — один из самых успешных российских баттл-рэперов. Его баттл с Джоннибоем набрал на ютьюбе более 39 миллионов просмотров — рекорд не только среди русскоязычных, но и вообще среди всех рэп-баттлов.
В начале августа 2017 года прошел баттл Оксимирона со Славой КПСС (он же Гнойный). Слава КПСС победил со счетом 5:0, а баттл стал одним из главных сюжетов в российских СМИ на неделю — о нем говорили даже на Первом канале.
Осенью-зимой 2017 года Оксимирон отправится в «стадионный тур» Imperivm, в рамках которого, в частности, выступит в московском «Олимпийском».

«Медуза» об Оксимироне

Фото в анонсе: личная страница Мирона Федорова во «ВКонтакте»

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Фото в анонсе: личная страница Мирона Федорова во «ВКонтакте»

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